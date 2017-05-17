Стоимость соцсети Symphony превысила $1 млрд

Оценка стоимости Symphony Communication Services LLC, в 2015 г. запустившей социальную сеть для финансовых компаний Уолл-стрит, выросла до $1 млрд после очередного раунда привлечения инвесторских средств, пишет Financial Times. В рамках этого раунда Symphony привлекла $63 млн от существующих инвесторов. Соцсеть Symphony позиционируется как более дешевая и удобная альтернатива терминалам Thomson Reuters и Bloomberg. Интерфакс

Верховный суд одобрит массовую прослушку

Верховный суд разъясняет, что суды вправе давать разрешение на получение следователем информации о телефонных соединениях всех абонентов сотовой связи, которые находились в районе совершенного и предполагаемого преступления. «Суд вправе удовлетворить ходатайство о получении информации о состоявшихся соединениях между абонентами либо о соединениях, которые будут производиться в отношении абонентов, когда точно определить их в данный момент расследования не представляется возможным», – говорится в проекте постановления пленума, посвященного производству следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан. Интерфакс