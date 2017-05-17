Реформа рынка юридических услуг откладывается

Министерство юстиции продолжит доработку концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, предусматривающей введение адвокатской монополии на представительство в судах. Об этом заявил в среду журналистам министр юстиции Александр Коновалов. «В мае концепция готова точно не будет», – уточнил он, комментируя ранее прозвучавшие обещания представителей министерства закончить работу к началу мая. Работа над документом продолжается, он находится в достаточно сыром состоянии, «мы довольно далеки от итогового варианта», признался Коновалов. В любом случае, подчеркнул он, речь не идет о том, чтобы «кого-то к чему-то присоединить», необходимо в первую очередь обеспечить приемлемое качество юридических услуг. Министр также напомнил, что сейчас только адвокаты обязаны следовать правилам, устанавливающим определенные нормы профессиональной этики, и гарантируют качество оказываемой помощи, у остальных юристов таких ограничений нет. Поэтому идея структурирования рынка юруслуг, безусловно, будет присутствовать в проекте концепции, признал Коновалов.

Задача объединения профессиональных юристов под эгидой адвокатуры, сформулированная Минюстом в 2015 г., вызвала резкую критику со стороны юридического бизнеса, прежде всего, из-за ограниченного функционала адвокатских форм организации бизнеса. Но, как сообщил в среду замминистра юстиции Юрий Любимов, в процессе обсуждения удалось сблизить позиции сторон по большинству вопросов. Достаточно легко удалось договориться по техническим аспектам реформы просто за счет того, что решили оставить все как есть, пояснил он: «Важно, чтобы адвокатский статус получили все оказывающие услуги, структурировать их [бизнес, оказывающий юридические услуги] можно в той же форме, что и сегодня».

Претензий нет Минюст не имеет претензий к «Открытой России» Михаила Ходорковского и ее ликвидация не планируется, заявил в среду министр Александр Коновалов. «Прямой связи между внесением иностранной организации в реестр нежелательных организаций и деятельностью других организаций, каким-то образом с нею связанных, не имеется», – подчеркнул он.

Ключевым вопросом остаются пути и формы объединения: базовый проект реформы предусматривает наличие лишь облегченного экзамена на входе в объединенную адвокатуру – кандидатам придется подтверждать лишь знание профессиональной этики. Но, возможно, Минюст предложит альтернативную систему, включающую юридические экзамены. «Моя позиция – общий профессиональный экзамен все-таки должен присутствовать, исключение можно было бы сделать для профессионалов. Консультанты с устоявшейся практикой могли бы получить освобождение от экзамена при наличии декларации, подтверждающей наличие легального дохода от юридической деятельности», – полагает Любимов. Еще одна проблема, по его словам, – вопрос о месте иностранных фирм. Сейчас практически все они действуют через филиалы и представительства, но план реформы предполагает, что условием бизнеса для иностранцев станет создание дочерних структур по российскому законодательству. Транзитные сроки реформы будут зависеть от организационных способностей самих адвокатов, предупредил чиновник: процедура приема, содержание экзамена, условия апелляции – все это должно быть готово еще до начала реформы. Система должна сработать идеально, иначе реформа просто провалится, предупреждает он, исключена и любая региональная самодеятельность вроде завышенного вступительного взноса для новых членов.

Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко уверен, что на самом деле к реформе все готовы – вопросы если и есть, то лишь у журналистов. Заявление Коновалова стало для него неожиданностью, признается он. То обстоятельство, что некоторые граждане, участвовавшие в разработке концепции от имени так называемого юридического бизнеса (т.е . юристов, не являющихся адвокатами), стройными рядами вступили в адвокаты (или продемонстрировали такую готовность), вряд говорит за всех, возражает управляющий юридическим товариществом «Халатов.орг» Сергей Халатов: «Я знаю юристов, которые не желают вступать в адвокаты. Более того, я знаю адвокатов, которые не хотят расширения адвокатуры». В Минюсте не будут спешить с реформой, поскольку прекрасно понимают, что в предвыборный год никто не даст ей зеленый свет и есть много других вопросов, которые требуют оперативной реакции, добавляет федеральный чиновник.