Статья опубликована в № 4323 от 18.05.2017 под заголовком: Слова

Дмитрий Медведев

«Итоги этого исторического урока неуважения к институту частной собственности нам забывать, конечно, не следует».

Председатель правительства назвал столетие двух революций «юбилеем попытки создать особую, новую законность», которая «себя вряд ли оправдала». (ТАСС)

Ольга Васильева

«С этими протестными ребятами, которые выступают «против всего плохого – за все хорошее», нам тоже надо обязательно работать».

По мнению министра образования и науки, во все времена молодым людям свойственно протестовать против чего-либо и государство должно обратить на это внимание. (ТАСС)

Петр Порошенко

«Это исторический день как для Украины, так и для ЕС. Украина возвращается в европейскую семью и отходит от советского прошлого».

Президент Украины принял участие в церемонии подписания документа о введении для граждан его страны безвизового режима с ЕС. («РИА Новости»)