В конгрессе прозвучал призыв к импичменту Дональда Трампа

Член палаты представителей США от Техаса демократ Эл Грин в среду призвал к импичменту президента Дональда Трампа из-за его противодействия расследованию своих связей с Россией во время выборов 2016 г. Конгресс США потребовал от ФБР предоставить записи со встреч Трампа и бывшего главы ФБР Джеймса Коми после публикации The New York Times. Газета со ссылкой на анонимного источника утверждала, что Трамп просил Коми прекратить расследование связей своего экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна с Россией и забыть о произошедшем. Белый дом отрицает эти обвинения. Коми был уволен с поста главы ФБР Трампом неделю назад. Трамп переживает самый глубокий кризис своего президентства, пишет Bloomberg, последние крупные скандалы выбивают из-под ног президента почву, отмечает The Washington Post.

Критики Трампа призывают к началу процедуры импичмента за воспрепятствование осуществлению правосудия. Оно заключается в угрозах присяжному заседателю, предъявлении встречного иска свидетелям или создании помех работе коллегии присяжных, а действия Трампа ни в одну из категорий полностью не попадают. Обвинитель должен будет доказать, что президент оказывал неправомерное воздействие на расследование, а не просто выражал, например, свою обеспокоенность процессом. Служебная записка Коми после встречи с Трампом может быть доказательством, однако и здесь есть подвох: записка лишь передает версию Коми по поводу того, что сказал Трамп.

Расклад сил 218 голосов в палате представителей и 67 голосов в сенате необходимо для объявления импичмента президенту. Сейчас у демократов 194 места в нижней палате и 48 – в верхней

Ни один президент в истории США не покидал пост через процедуру импичмента. Любой член нижней палаты конгресса (палаты представителей) может подать ходатайство о начале процедуры импичмента, после чего его рассматривает юридический комитет. Если там обвинения посчитают обоснованными и простое большинство представителей нижней палаты проголосует «за», дело переходит в сенат. Здесь его должны одобрить уже две трети сенаторов. Дважды в истории США (Эндрю Джонсону в 1868 г. и Биллу Клинтону в 1998–1999 гг.) был объявлен импичмент палатой представителей, однако сенат такое решение не поддержал. Ричард Никсон в 1974 г. ушел в отставку, прежде чем вопрос импичмента был рассмотрен сенатом.

Начать процедуру импичмента с правовой точки зрения можно, считает юрист и заместитель директора Института Кеннана в Вашингтоне Уильям Померанц. Согласно конституции США помимо госизмены и взяточничества поводом к импичменту могут быть и другие серьезные правонарушения. Это определение открыто трактовкам и даже не обязательно предполагает совершение преступления. «Теоретически процедуру импичмента можно запустить, даже если и не все стандарты препятствования правосудию выполнены президентом с юридической точки зрения», – говорит юрист. Импичмент – процесс политический, республиканцы в конгрессе составляют большинство и запустят процедуру только под большим политическим давлением, добавляет Померанц: «До этой точки республиканцы в нижней палате еще не дошли даже после откровений Коми».

Республиканцы объединены если и не за спиной Трампа, то в своем намерении найти правду, к чему бы она ни привела, считает политический советник республиканцев Рэй Макнэлли: «Давайте сначала факты, а потом уже действия. Мы хотим услышать свидетельства Коми вживую и под присягой и увидеть его заявление, а не полагаться на анонимные источники в СМИ. Вместо того чтобы делать поспешные выводы, партия хочет установить, что на самом деле произошло, и уже после этого решить, что с этим делать». Если действия Трампа на самом деле служат основой для импичмента, то республиканцы готовы «предпринять действия для блага нации», однако пока для этого недостаточно оснований, полагает Макнэлли: «Пока это одни недомолвки и риторика в лучших традициях политиканства, больше похоже на то, что демократы и либеральные СМИ выдают желаемое за действительное, а ведь они Трампу палки в колеса вставляли с самого первого дня».