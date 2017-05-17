Статья опубликована в № 4323 от 18.05.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
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На столько могут вырасти закупки у малого и среднего бизнеса по итогам 2017 г. – до 1,6 трлн руб., заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман. На начало мая 2017 г. закупки у него уже составили 488,3 млрд руб. Интерфакс
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