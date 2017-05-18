Добыча нефти будет снижаться пропорционально

Сокращение нефтедобычи, на которое может пойти Россия, если будет продлено соглашение с ОПЕК, планируется для всех компаний пропорционально, сообщил президент «Лукойла» Вагит Алекперов, а корректировку добычи и инвестпрограммы «Лукойл» может рассмотреть после конференции ОПЕК 25 мая, где и может быть решено продлить соглашение. В I квартале «Лукойл» сократил добычу до 21,8 млн т, или на 11% по сравнению с I кварталом 2016 г., в основном за счет проекта «Западная Курна – 2» в Ираке. Без этого снижение было бы 2,28%. Интерфакс

Роман Троценко ищет аэропорты в Европе

Аэропорт Братиславы готовится к продаже и «Новапорт» сохраняет интерес к нему, заявил совладелец аэропортового холдинга Роман Троценко. По его мнению, Братислава – интересный аэропорт, но он сильно страдает от близости к Вене и его может развить только российский пассажиропоток: европейские компании пересаживаются через Вену. Троценко говорит, что холдинг также сохраняет интерес к аэропорту Белграда. Интерфакс

«Газпром энергохолдинг» снижает долг

«Газпром энергохолдинг» планирует за 2017 г. сократить долг на 20,8% до 114 млрд руб., сообщил заместитель гендиректора по финансам Евгений Земляной, уже в апреле долг снижен более чем на 20 млрд руб. Интерфакс

Сильный рубль подвел «Фосагро»

EBITDA «Фосагро» в I квартале снизилась в сравнении с I кварталом 2016 г. вдвое до 12,7 млрд руб., сообщила компания. В долларовом выражении EBITDA снизилась на 36% – с $338 млн до $215 млн, рентабельность по EBITDA – на 16 п. п. до 29%. Выручка «Фосагро» сократилась на 21% до 44,4 млрд руб. ($755 млн), чистая прибыль – на 46% до 12,3 млрд руб. ($208 млн). Снижение выручки – следствие укрепления рубля и сокращения средней выручки с тонны фосфорных удобрений в долларах, что частично компенсировано ростом продаж, поясняет компания. Интерфакс

«Газпром» построит НПЗ в Узбекистане

СП для строительства НПЗ в Джизакской области создадут швейцарское СП «Газпрома» и Газпромбанка Gas Project Development Central Asia (40%) и «Узбекнефтегаз» (60%), сообщил представитель «Узбекнефтегаза». Проектная мощность НПЗ – 5 млн т нефти: 3,7 млн т моторного топлива, более 700 000 т авиатоплива и 300 000 т сопутствующих нефтепродуктов. Стоимость проекта – $2,2 млрд. Строительство планируется завершить в 2022 г. Интерфакс