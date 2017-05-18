«Беларуськалий» снизит производство

«Беларуськалий» во втором полугодии текущего года снизит производство и экспорт калия из-за ремонтных работ, говорится в сообщении Белорусской калийной компании. Остановочные ремонтные работы будут проходить последовательно. В июле запланировано проведение капитального ремонта на первом рудоуправлении «Беларуськалия». Мощность первого рудоуправления составляет около 265 000 т калия в месяц. Интерфакс

«Победе» отдали Баден-Баден

Межведомственная комиссия при Минтрансе выдала допуск лоукостеру «Победа» на полеты из Москвы на курорт Баден-Баден четыре раза в неделю, сообщила Росавиация. Ведомости

«Трансконтейнер» отложил решение о дивидендах

Совет директоров «Трансконтейнера» перенес рассмотрение рекомендации по дивидендам за 2016 г. на более поздний срок, сообщил представитель компании. Вопрос должен был рассматриваться в среду. Сроки повторного рассмотрения собеседник не назвал, отметив, что время для этого еще есть. В апреле гендиректор компании Петр Баскаков говорил, что руководство, скорее всего, будет рекомендовать выплату не более 25% от чистой прибыли. Интерфакс

СДС возобновляет строительство терминала в Приморье

«Сибирский деловой союз» (СДС) планирует возобновить строительство угольного терминала в бухте Суходол в Приморском крае, остановленное из-за отсутствия финансирования. Как сообщает пресс-служба администрации Приморья, проект представил первому вице-губернатору Василию Усольцеву гендиректор ООО «Морской порт «Суходол» (100%-ная «дочка» «СДС-угля») Павел Колбасюк. Инвестиции в проект – около 30 млрд руб., мощность – 12 млн т грузов, запуск первой очереди запланирован в 2019 г. Интерфакс