Опять 25 млрд руб. для РСХБ

Правительство в 2017 г. выделит на докапитализацию Россельхозбанка (РСХБ) дополнительно 25 млрд руб., следует из проекта поправок в бюджет на этот год и плановый период 2018–2019 гг. Сейчас в бюджете на этот год заложено лишь 5 млрд руб. на докапитализацию РСХБ. В феврале набсовет банка одобрил размещение допэмиссии на эту сумму. Ранее источник «Интерфакса» говорил, что банк оценивает оптимальную величину докапитализации на этот год в 40 млрд руб. РСХБ рассчитал три сценария с разной величиной докапитализации на 2017 г. – в 5 млрд, 10 млрд и 40 млрд руб. Все сценарии предполагают, что в последующие три года банк получит заложенные по программе развития АПК 59,5 млрд руб. Также согласно проекту поправок дополнительные 5 млрд руб. будут направлены на докапитализацию крымского РНКБ. Интерфакс, Прайм

Е-ОСАГО нарушили все

Регулятор выявил нарушения у всех крупнейших страховщиков по продаже электронных полисов ОСАГО, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, проверка велась в 12 компаниях. По его словам, каждой из них было направлено предписание об устранении нарушений. Также Чистюхин рассказал, что некоторые страховщики противодействовали сотрудникам ЦБ во время проверки: «Чаще всего это выражалось в том, что компании не вовремя предоставляли документы или же предоставляли недостоверные документы». ТАСС