Статья опубликована в № 4323 от 18.05.2017 под заголовком: Вкратце

ФАС может оштрафовать Lenovo и HP на 1,5 млрд руб.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила признаки картеля при госзакупках техники Lenovo и HP на 6 млрд руб., сообщил замруководителя ведомства, статс-секретарь ФАС Андрей Цариковский. Lenovo и HP могут получить штрафы в размере 25% от суммы торгов за координацию «компьютерного картеля», сказал он. ТАСС

Qiwi отчиталась за I квартал 2017 г.

Скорректированная чистая прибыль платежной системы Qiwi в I квартале 2017 г. выросла на 3% и составила 1,27 млрд руб. ($22,5 млн). Скорректированная выручка Qiwi в отчетном периоде повысилась на 16% и составила 2,91 млрд руб. ($51,5 млн). По итогам текущего года компания ожидает роста чистой выручки на 10–15%. RNS

Qualcomm подала в суд на поставщиков компонентов для Apple

В иске компания обвинила тайваньские Compal Electronics, Foxconn Technology, Pegatron и Wistron в нарушении соглашения по лицензированию патентов Qualcomm. Они прекратили выплачивать поставщику роялти за используемые в iPhone и iPad технологии. WSJ