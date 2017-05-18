Ельцинский парад

На статью «Превращение Победы» (№ 82 от 10.05.2017, стр. 06)

В СССР до 1969 г. военные парады проводились два раза в год – 1 мая в честь Дня международной солидарности трудящихся и 7 ноября в День Октябрьской революции. С 1969 г. – только 7 ноября. Парад в День Победы 9 мая проводился в юбилейные годы в 1985 и 1990 гг.

В ельцинской России с 1991 по 1994 г. военные парады были отменены, возобновлены – с 1995 г. <...>

Кстати, проведение военных парадов на Красной площади осуществляется в соответствии с законом «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», принятым еще при Борисе Ельцине 19 мая 1995 г.

Денис Линевич, Калининград

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