Статья опубликована в № 4324 от 19.05.2017 под заголовком: Слова

Алишер Усманов

«Цель вот таких, как ты, Алексей Навальный, – это создание образа российского бизнесмена, который не умеет ничего, кроме как воровать».

Совладелец USM Holdings разместил в интернете видеообращение «к тем людям, которые, возможно, пока еще думают», что Навальный говорит правду. («Ведомости»)

Генрих Падва

«Действия Навального вылились в планомерную информационную кампанию, обливая грязью Усманова».

Адвокат Алишера Усманова объяснил в Люблинском суде Москвы, почему его доверитель обратился туда с иском о защите чести и достоинства. (ТАСС)

Алексей Навальный

«Мы сделали видеоблогера из Алишера Усманова, российско-британско-швейцарского олигарха <...> Конечно же, Бурханычу я отвечу по пунктам».

Основатель ФБК пообещал ответить на заявление Усманова, что он «самый честный человек на свете и налоги платит даже больше, чем надо». («Ведомости»)