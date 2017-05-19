Слова
Алишер Усманов
«Цель вот таких, как ты, Алексей Навальный, – это создание образа российского бизнесмена, который не умеет ничего, кроме как воровать».
Совладелец USM Holdings разместил в интернете видеообращение «к тем людям, которые, возможно, пока еще думают», что Навальный говорит правду. («Ведомости»)
Генрих Падва
«Действия Навального вылились в планомерную информационную кампанию, обливая грязью Усманова».
Адвокат Алишера Усманова объяснил в Люблинском суде Москвы, почему его доверитель обратился туда с иском о защите чести и достоинства. (ТАСС)
Алексей Навальный
«Мы сделали видеоблогера из Алишера Усманова, российско-британско-швейцарского олигарха <...> Конечно же, Бурханычу я отвечу по пунктам».
Основатель ФБК пообещал ответить на заявление Усманова, что он «самый честный человек на свете и налоги платит даже больше, чем надо». («Ведомости»)