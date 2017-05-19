Цифры. Тенденции. События

9,6%

Составила безработица во Франции в I квартале 2017 г. Ниже 10% она опустилась впервые за пять лет. Уже несколько лет показатель выше среднего значения по еврозоне. Всего было зафиксировано 2,7 млн безработных. Снижение безработицы – одно из главных обещаний нового президента страны Эмманюэля Макрона. Интерфакс