Статья опубликована в № 4324 от 19.05.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
9,6%
Составила безработица во Франции в I квартале 2017 г. Ниже 10% она опустилась впервые за пять лет. Уже несколько лет показатель выше среднего значения по еврозоне. Всего было зафиксировано 2,7 млн безработных. Снижение безработицы – одно из главных обещаний нового президента страны Эмманюэля Макрона. Интерфакс
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров