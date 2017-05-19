РЖД выбирает партнеров для ВСМ

РЖД договаривается об удешевлении и увеличении финансирования строительства высокоскоростной магистрали Москва – Казань, сообщил первый вице-президент РЖД Александр Мишарин. Китай предлагает 20-летний кредит на 400 млрд руб. под 4% годовых, а консорциум «Немецкая инициатива» – 3,5 млрд евро. Интерфакс

АИЖК не справилось с собственной стратегией

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) не завершило в установленный срок ни одну из действовавших в 2014–2016 гг. стратегий развития, заявил аудитор Счетной палаты Андрей Перчян. Гендиректор АИЖК Александр Плутник признал справедливость его слов: «Было утверждено немыслимое количество документов стратегического планирования – девять» – и сообщил, что вместе со Счетной палатой готовит объединение стратегий. Прайм

«Восточный» заставил кредиторов ждать вечно

Держатели выпуска еврооблигаций банка «Восточный» согласились изменить условия субординированного займа с погашением в 2019 г. Бумаги на 7 млрд руб. будут переведены в разряд бессрочных, а в расчет капитала первого уровня пойдет 100% их номинала, и капитал достигнет 23 млрд руб. По словам предправления «Восточного» Алексея Кордичева, других вливаний в капитал первого уровня, в том числе от акционеров, не планируется, а бессрочные еврооблигации позволят увеличить достаточность капитала первого уровня до 8%. Среди голосовавших держателей бумаг не было инвестфондов и крупных акционеров «Восточного», в том числе Baring Vostok, заверил Кордичев. Ведомости

«Роснефть» готова поставлять СПГ в Европу

«Роснефть» пока не претендует на поставку газа в Европу, в том числе в Германию, где открывает офис, ввиду законодательных ограничений, но в будущем готова поставлять газ с международных проектов или с проекта «Печора СПГ», заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Интерфакс

PGNiG хочет наказать «Газпром»

PGNiG требует, чтобы Еврокомиссия оштрафовала «Газпром» за антимонопольные нарушения, сообщил президент PGNiG Петр Возняк. «Газпром» должен дать клиентам право единоразово устанавливать формулу цены в контракте, связанную с ценой на конкурентных рынках, вместе с механизмом проверки этой цены. PGNiG предлагает «Газпрому» изменить правило «бери или плати», снизив обязательное получение газа по долгосрочным контрактам до 75%. ТАСС