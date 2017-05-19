Saipem разбурит Черное море для «Роснефти»

«Роснефть» и Eni привлекают итальянскую Saipem для бурения в Черном море – на Западно-Черноморской площади. «Уже зафрахтована специальная полупогружная поисково-разведочная платформа Scarabeo-9. Она сейчас находится в процессе мобилизации, мы ее перегоняем из Африки», – сообщил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Scarabeo-9 принадлежит Saipem. «Роснефть» и итальянская Eni планируют начать бурение во второй половине 2017 г. Интерфакс

ФГК не ожидает потерь от санкций Украины

Федеральная грузовая компания (ФГК, входит в РЖД) не ожидает потерь от введения санкций со стороны Украины и планирует переориентировать использовавшийся в перевозках в этом направлении подвижной состав на потребности грузоотправителей в России, сообщил гендиректор ФГК Алексей Тайчер. По его словам, речь идет примерно о 6000 вагонов. Интерфакс