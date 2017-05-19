Сбербанк разместит часть ОФЗ-н за «ВТБ 24»

16 мая 2017 г. часть «квоты» по ОФЗ для населения, не размещенной «ВТБ 24», была перераспределена в пользу Сбербанка, следует из ответа Минфина на запрос «Ведомостей». Министерство как эмитент ОФЗ-н имеет возможность оперативно управлять неразмещенными остатками таких бумаг, распределяя их между агентами, пояснили в ведомстве. По оценке руководителя департамента глобальных рынков «Сбербанк CIB» Андрея Шеметова, исчерпание текущего лимита Сбербанком – «вопрос одного-двух дней». Формально срок размещения выпуска заканчивается в октябре 2017 г., напомнил он. Запланированный выпуск на 15 млрд руб. Минфин изначально разделил поровну между банками, но теперь Сбербанк будет продавать ОФЗ на 10 млрд руб., «ВТБ 24» – на 5 млрд. Ведомости