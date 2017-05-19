Росинфокоминвест и FinEx инвестировали 150 млн руб. в «Робоинвест»

Государственный фонд «Росинфокоминвест» и финансовая группа FinEx вложили по 75 млн руб. в проект Robo Advisory & ETF, направленный на развитие и продвижение робоэдвайзинга на российском финансовом рынке (компьютерная система инвестиционного консультирования), сообщил «Интерфаксу» гендиректор «Росинфокоминвеста» Павел Родионов. Совокупная сумма инвестиций в АО «Робоинвест» составила 150 млн руб. Еще 150 млн руб. (по 75 млн с каждой стороны) проект может получить в случае его успешной реализации, пояснил он. Интерфакс

ФАС может возбудить дело в отношении LG

ФАС может возбудить дело в отношении LG, сообщил заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский в ходе Петербургского юридического форума в четверг. В феврале стало известно, что ФАС проводит проверки LG и Philips в связи с жалобами на ценовые сговоры при продаже техники. ФАС с 2016 г. ведет проверки технологических компаний на предмет ценового сговора при продаже устройств. В частности, ведомство провело проверки в компаниях Samsung, Alcatel, Sony и Asus, но не обнаружило нарушений. Интерфакс

Cisco объявила о сокращении еще 1100 сотрудников

Американская Cisco Systems увеличила чистую прибыль в III финансовом квартале, завершившемся 29 апреля 2017 г., до $2,52 млрд по сравнению с $2,35 млрд за тот же период предыдущего фингода. Выручка Cisco снизилась на 0,5% до $11,94 млрд. Согласно прогнозу компании, ее выручка в IV финквартале понизится на 6% год к году, т. е. составит около $11,9 млрд. Эксперты ожидали, что показатель составит $12,5 млрд. Кроме того, компания объявила о планах сократить еще 1100 рабочих мест вдобавок к 5500, о которых было объявлено в прошлом августе. Акции Cisco на предварительных торгах в четверг упали на 7,7%. Интерфакс