BEF вновь убыточна

Шведская компания с агроактивами в России Black Earth Farming (BEF) сообщила о росте выручки в I квартале 2017 г. на 14% год к году до $22,7 млн, ее чистый убыток увеличился вдвое до $9,4 млн. В феврале 2017 г. BEF подписала рамочное соглашение о продаже российских активов компании «Волго-донсельхозинвест», владелец которой – сын бывшего топ-менеджера «Лукойла» Сергея Кукуры Алексей; ожидаемая сумма сделки – $184 млн. Ведомости

Ресторан с видом на поле

После завершения реконструкции на стадионе «Лужники» появится ресторан с панорамным видом на поле, он будет открыт не только во время футбольных матчей, рассказал заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Раньше, по его словам, организованных зон питания на стадионе не было. Какой именно ресторан откроется в «Лужниках», Хуснуллин не уточнил. Интерфакс