Дом-музей Марины Цветаевой открылся в Москве после реставрации

Дом-музей Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке открылся после ремонта. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter, реставрация музея стала подарком города к Международному дню музеев. «Сегодня после ремонта открылся Дом-музей Цветаевой. Отреставрировали фасад и кровлю, сделали навигацию», – написал градоначальник. Работы были приурочены к 125-летию со дня рождения поэтессы и к 25-летию музея, отмечается на сайте столичной мэрии. В этом году в музее запланировано более 100 мероприятий. «Это очень достоверная экспозиция, достоверный музей. После реставрации нам удалось открыть еще четыре помещения, что потребовало серьезного проектирования. Кроме того, экспозиционный ряд дополнен 70 подлинными предметами, связанными с жизнью семьи Марины Ивановны», – приводит портал слова руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой открылся в 1992 г. в доме, где в одной из квартир поэтесса жила со своей семьей с 1914 по 1922 г. ТАСС

В Москве выступит Ли «Скрэтч» Перри

9 июня в московском клубе Red состоится концерт ямайского музыканта Ли «Скрэтч» Перри. Его музыкальная карьера началась в 1950-х, в конце 1960-х он играл регги и уже тогда начал использовать сэмплы в своих композициях. В 1973 г. в столице Ямайки Кингстоне Ли Перри основал студию Black Ark, где продолжил свои эксперименты со звуком, став одним из основоположников даб-музыки. На Black Ark записывались Боб Марли и The Wailers, Джуниор Байлз, The Congos, Джуниор Марвин, Макс Ромео, Mighty Diamonds и The Heptones. После того как в конце 1970-х студия сгорела, Ли Перри работал в Англии и США. В 2003 г. музыкант получил премию «Грэмми» за альбом «Jamaican E.T.», в 2004 г. журнал Rolling Stone включил его в свой список 100 величайших артистов всех времен. Вместе с Ли Перри выступит британский музыкант и продюсер Mad Professor (Нил Фрейзер). Colta.Ru