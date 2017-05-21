Последний еврей

На видео «Из Министерства образования звонили и спрашивали про деньги» (www.vedomosti.ru от 29.04.2017)

Первая политическая кампания, свидетелем которой я был, была «борьба с космополитизмом». Во втором классе (1952 год) строгий завуч Марина Александровна хватала за рукав моего не в меру расшалившегося друга Петьку Меркурьева и отчитывала: «А ну прекрати беготню! Ты что забыл, кто твой дед?» А дед был великий режиссер Мейерхольд...

Покойный мой тесть, Григорий Михайлович Голубович, инвалид войны (три ордена, медаль «За отвагу»), рассказывал мне, как его увольняли с работы в том же году: вступивший в партию на фронте, он стоял перед кадровой комиссией в форме, с орденами, опираясь на палочку, без которой обходиться не мог. «Гриша, прости, мы все тебя любим. Но ты у нас последний еврей...»

Вся эта возня вокруг «Мемориала» очень напоминает мне те недобрые времена. Увы, опять грабли и замкнутые круги. Опять пробравшиеся во власть патриотичнее всех и учат всех патриотизму.

Александр Рогожин, Москва

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