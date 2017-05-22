«Русгаздобыча» профинансирует работы на Тамбее

«Русгаздобыча» (под руководством председателя совета директоров «СМП банка» Артема Оболенского) профинансирует предынвестиционные исследования по освоению принадлежащих «Газпрому» месторождений Тамбейского кластера, сообщил член правления «Газпрома» Всеволод Черепанов. «Русгаздобыча» – это один из возможных партнеров. Мы с ними подписали меморандум на предынвестиционную стадию. Они несут финансовую нагрузку по всем изысканиям, по подготовке определенных документов. <...> Пока все [продолжение сотрудничества] в области намерений», – подчеркнул он. Интерфакс

«Лукойл» интересуется Эргинским

«Лукойл» сохраняет интерес к участию в аукционе на Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе (запасы по категориям С1 + С2 – 103 млн т) и планирует подать заявку в срок, сообщили в компании. Заявку на участие в аукционе уже подала «Роснефть», говорил министр природных ресурсов Сергей Донской. Разные участки Приобского месторождения, куда входит и Эргинское, уже разрабатывают «Роснефть» и «Газпром нефть». ТАСС

Доду и Финкелю предъявили

окончательное обвинение Следствие предъявило обвинения в окончательной редакции бывшему гендиректору «Русгидро» Евгению Доду и главному бухгалтеру компании Дмитрию Финкелю. Они обвиняются «в многомиллионной растрате средств», сказал следователь в Басманном суде Москвы. Домашний арест фигурантов продлен до 21 мая. Защита просит отпустить их под подписку о невыезде. Интерфакс

Росприроднадзор заподозрил МНПЗ

Росприроднадзор при проверке обнаружил превышение нормативно допустимых выбросов диоксида серы на источнике выбросов участка производства серы Московского НПЗ (входит в «Газпром нефть»), сообщил представитель Минприроды. Возбуждено дело об административном правонарушении. Росприроднадзор и Генпрокуратура проводят проверки всех крупных предприятий на юго-востоке Москвы в связи с выбросами сероводорода, сообщил министр природных ресурсов Сергей Донской. Экологические эксперты отмечают, что выявить причастность какого-то объекта к выбросам в атмосферу будет сложно, потому что зафиксировать их можно только в момент попадания вещества в воздух. Интерфакс