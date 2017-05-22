«Еврохим» поборется с пошлинами

«Еврохим» считает незаконным ввод Украиной пошлин на карбамид и карбамидно-аммиачную смесь и намерен оспаривать их, сообщил директор департамента «Еврохима» Владимир Торин. «Ежегодные поставки «Еврохима» на Украину составляют 1 млн т, включая 800 000 т в год собственной продукции. Поставляются в основном азотные, а также фосфатные и калийные удобрения», – сказал Торин. Компания рассчитывает даже немного увеличить поставки в этом году. ТАСС

Red Wings надеется на прибыль

Red Wings рассчитывает в 2017 г. стать прибыльной, сказал ее гендиректор Евгений Ключарев. Пассажиропоток Red Wings, по его словам, может достичь почти 2 млн человек. В 2016 г. было 922 000 человек. Интерфакс

Половину прибыли – на дивиденды

Минэкономразвития выступает за 50%-ные дивиденды РЖД по МСФО, сообщил заместитель министра Николай Подгузов. В 2015 г. чистая прибыль РЖД по МСФО была 8,2 млрд руб., по РСБУ – 0,318 млрд руб. Дивиденды компания заплатила, исходя из показателя по РСБУ. В 2016 г. чистая прибыль РЖД по РСБУ была 6,5 млрд руб., по МСФО – 10,29 млрд руб. Интерфакс