Статья опубликована в № 4325 от 22.05.2017 под заголовком: Вкратце

Вкратце

Сбербанк намерен получить рекордную прибыль в 2017 г.

Сбербанк планирует увеличить свою прибыль в 2017 г. до рекордных значений, об этом заявил в интервью телеканалу CNBC президент банка Герман Греф. В 2016 г. Сбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,4 раза – с 222,9 млрд до 541,9 млрд руб. Греф связывал эти рекордные показатели со значительным ростом эффективности и радикальными изменениями во всех бизнес-процессах банка. Прайм

МВФ рекомендовал России быстрее вмешиваться в работу проблемных банков

Российским официальным органам стоит быстрее вмешиваться в урегулирование ситуации с проблемными банками, говорится в заявлении МВФ по итогам визита сотрудников фонда в Россию. Фонд отмечает, что новый механизм санации должен сократить длительность процесса финансового оздоровления и расчистить балансы банков. «Тем не менее следует принять меры по устранению препятствий на пути эффективного применения передачи активов и обязательств, замене средств Банка России средствами правительства, а также более активному задействованию средств банковского сектора», – говорится в заявлении. МВФ полагает, что в России следует продолжить законодательную разработку метода санации за счет собственников и кредиторов (bail-in) c учетом последствий для финансовой стабильности. Интерфакс

Микрозаймы востребованы в регионах с высоким числом банкротств

Регионы, в которых наблюдается наибольшее число граждан-банкротов на душу населения, характеризуются также высокой активностью микрофинансовых организаций, заявил замминистра экономического развития Николай Подгузов. Население там активно берет микрокредиты, отметил он. Основной причиной подачи физлицами заявлений о банкротстве Подгузов считает жизнь не по средствам. Интерфакс

«Почта банк» заплатил за рабочие места «Почты России» 0,5 млрд руб.

«Почта банк» за использование рабочих мест «Почты России» в I квартале 2017 г. заплатил 500 млн руб., сообщили в пресс-службе «Почты России». «По итогам I квартала 2017 г. выручка «Почты России» от финансовых услуг увеличилась на 9% по сравнению с прошлым годом до 12,4 млрд руб. Существенный вклад в рост выручки внес инфраструктурный платеж от «Почта банка», – отмечается в сообщении. Предполагается, что совокупные доходы предприятия от работы «Почта банка» до 2023 г. превысят 70 млрд руб. (из которых 50 млрд – инфраструктурный платеж и 20 млрд – доходы от дивидендов). ТАСС

«Альфастрахование» увеличит капитал на 2,5 млрд руб.

Акционеры «Альфастрахования» на собрании 9 июня обсудят вопрос об увеличении уставного капитала. По словам гендиректора компании Владимира Скворцова, его планируется увеличить на 2,5 млрд руб. за счет нераспределенной прибыли. Ведомости

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