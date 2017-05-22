Скончался бывший заместитель министра связи Наум Мардер

Бывший замминистра связи Наум Мардер скончался 19 мая на 62-м году жизни после тяжелой болезни, говорится в сообщении «Ростелекома», вице-президентом которого он был с 2012 г. Мардер работал в структурах Минсвязи СССР, с 1990 г. – в Минсвязи России. С 1997 по 2000 г. был заместителем, а затем первым заместителем председателя Госкомитета России по связи и информатизации. С 2008 по 2012 г. занимал пост замминистра связи и массовых коммуникаций, с октября 2012 г. – вице-президент «Ростелекома» по взаимодействию с органами госвласти. Основатель «Вымпелкома» Дмитрий Зимин в одной из своих книг рассказывал, что в 1998 г. Мардер, будучи зампредом Госкомсвязи, своим решением фактически спас компанию, которой грозил уход с рынка из-за проблем с лицензированием. Интерфакс

Facebook и Google+ резко увеличили дневной охват на Украине

На второй день после объявления о блокировании российских ресурсов Facebook и Google+ увеличили дневной охват на Украине на 37 и 85% соответственно по сравнению с показателями прошлой недели, свидетельствуют данные исследования TNS Ukraine. «Интересным также является региональное распределение такого прироста: больше всего Facebook растет на востоке Украины из-за изначально низких показателей <...> Быстрее всего на нововведения реагируют пользователи в возрасте 14–20 лет: они дают наибольший прирост в аудитории Facebook», – отмечается в исследовании. Согласно ему продолжает бить рекорды охвата и браузер Opera.com, который позволяет получать доступ к сервису в случае его блокировки со стороны провайдеров. Интерфакс

Sharp направит $1 млрд в создаваемый SoftBank технофонд

Sharp в течение пяти лет направит $1 млрд в создаваемый японской телекоммуникационной компанией SoftBank фонд, уже собравший более $90 млрд, пишет газета Financial Times. Vision Fund, который планирует вкладывать средства в развитие новых технологий, включая сферы искусственного интеллекта и интернета вещей, уже получил поддержку инвесторов из Саудовской Аравии и ОАЭ, а также ряда крупных технологических компаний, включая Apple и Qualcomm. Тайваньская Foxconn, купившая Sharp в прошлом году, ранее также объявила об инвестициях в Vision Fund. Интерфакс

Uber пригрозил Энтони Левандовски увольнением

Американский Uber пригрозил увольнением ведущему инженеру программы разработки беспилотного автомобиля Энтони Левандовски, оказавшемуся в центре судебного процесса по иску компании Waymo («дочка» Alphabet), если он не выполнит предписание суда о возврате украденных у истца документов, пишет газета Financial Times. Waymo требует от Uber прекратить разработку беспилотного автомобиля. Интерфакс