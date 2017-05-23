Статья опубликована в № 4326 от 23.05.2017 под заголовком: Слова

Дмитрий Песков

«Это [введение виз для россиян] из разряда: отморожу уши назло бабушке. Сложно будет переоценить негативный эффект для самих жителей Украины».

Пресс-секретарь президента напомнил, что этот вопрос в Киеве уже поднимали, «но каждый раз хватало остатков трезвости, чтобы его не рассматривать». («Интерфакс»)

Марат Хуснуллин

«Уже более 20% жителей пятиэтажек проголосовали <...> Предварительно, более 90% людей поддерживают программу [реновации]».

По словам заместителя мэра Москвы, эти люди «проголосовали либо в МФЦ, либо в «Активном гражданине», часть приходят на собрания». («Интерфакс»)

Ким Чен Ын

«Следует быстро начать массовое производство этой ракеты серийным способом, чтобы вооружить стратегические силы КНДР».

Лидер КНДР по результатам состоявшегося 21 мая испытательного запуска одобрил развертывание новых баллистических ракет средней дальности. («Ренхап»)