Цифры. Тенденции. События

0,4%

До такого уровня замедлился рост ВВП в странах ОЭСР в I квартале (по сравнению с четвертым) после 0,7% в октябре – декабре, свидетельствуют предварительные данные организации. В годовом выражении их ВВП вырос на 2%, как и кварталом ранее. Среди стран G7 поквартальный рост существенно замедлился в Великобритании – с 0,7 до 0,3% – и в США – с 0,5 до 0,2%. Еврозона в январе – марте сохранила темпы роста ВВП на уровне 0,5%. Интерфакс