Статья опубликована в № 4326 от 23.05.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

0,4%

До такого уровня замедлился рост ВВП в странах ОЭСР в I квартале (по сравнению с четвертым) после 0,7% в октябре – декабре, свидетельствуют предварительные данные организации. В годовом выражении их ВВП вырос на 2%, как и кварталом ранее. Среди стран G7 поквартальный рост существенно замедлился в Великобритании – с 0,7 до 0,3% – и в США – с 0,5 до 0,2%. Еврозона в январе – марте сохранила темпы роста ВВП на уровне 0,5%. Интерфакс

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