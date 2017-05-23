С чем приходится работать

Архитекторы, девелоперы и эксплуатирующие компании – вечные соперники. Одни не любят, когда им подрезают крылья в процессе творчества, вторые – нести лишние затраты при строительстве. Третьим нередко приходится обслуживать построенное без учета их мнения. Но платят в итоге за ошибки и экономические просчеты участников строительства жильцы или арендаторы

Все, что построено, построено в соответствии с нормами, а значит, может эксплуатироваться. «Другой вопрос, насколько это удобно, – рассуждает руководитель архитектурной мастерской «Мезонпроект» Илья Машков. – Например, большой красивый карниз, венчающий здание. Помню, как я с удивлением наблюдал альпинистов – мойщиков окон на здании Москомархитектуры. Из-за большого вылета карниза и отсутствия специальных креплений под ним альпинистам приходилось раскачиваться, чтобы дотянуться до поверхности окон». Насколько сложным и затратным будут в обслуживании модные и сложные формы или панорамное остекление, которые нужно поддерживать в надлежащем состоянии, – об этом хорошо знает эксплуатирующая организация, напоминает директор по развитию RD Management Александр Устинов.