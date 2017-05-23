Россия и Турция выбирают маршрут

Россия и Турция пока выбирают маршрут газопровода «Турецкий поток» по территории Турции, поэтому переговоры с Болгарией о приеме газа по этому газопроводу не начались, сообщил министр энергетики Александр Новак. Переговоры с Болгарией о продолжении «Турецкого потока» по ее территории не формализованы, сказал министр. По его словам, прорабатывается вопрос выхода второй нитки газопровода по сухопутной части и точка выхода – европейские страны. «Мы рассматриваем разные варианты. В том числе это Греция, это Болгария. Но в первую очередь в любом случае эта нитка будет проходить по территории Турции», – отметил Новак. Интерфакс

Диоксид серы – выброс Московского НПЗ, сероводорода не было

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ, входит в «Газпром нефть») подтвердил данные Росприроднадзора о выбросе в атмосферу с превышением предельно допустимой концентрации диоксида серы. Замечания Росприроднадзора будут устранены, обещает завод. По данным Московского НПЗ, выбросов сероводорода проверка Росприроднадзора не зафиксировала. Интерфакс

Первый самолет для иностранцев

Компания «Ильюшин финанс» сообщила, что 21 мая поставила первый турбовинтовой самолет Bombardier Q-400NG кенийской авиакомпании Jambo Jet. Твердый договор на поставку двух Q-400NG в одноклассной компоновке на 78 пассажиров был заключен в марте. Это первая сделка российской лизинговой компании с зарубежным авиаперевозчиком с поставкой иностранных самолетов. Ведомости

«Роснефть» создала еще одно СП с PDVSA

«Роснефть» сообщила, что получила 51% в новом совместном предприятии под названием Perforosven с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы PDVSA, которое будет оказывать нефтесервисные услуги. У «Роснефти» и PDVSA уже есть несколько добывающих совместных предприятий в Венесуэле. ТАСС

РЖД покинул вице-президент

Совет директоров РЖД освободил Михаила Акулова от должности вице-президента компании, отвечающего за пассажирские перевозки, сообщила монополия. Акулов переходит на другую работу, поясняется в пресс-релизе. Сообщалось, что начальник ГУП «Московский метрополитен» Дмитрий Пегов переходит на работу в РЖД, чтобы курировать пассажирские перевозки. Интерфакс