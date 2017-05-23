ЦБ ожидает роста вкладов на 7–9%

Центробанк прогнозирует рост общего объема банковских вкладов в России в 2017 г. на 7–9% и он может быть ближе к верхней планке этого прогноза, сообщил заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев. Этот прогноз, исходя из его слов, сейчас нет смысла корректировать, потому что прошел всего лишь один полный квартал года, выходит статистика только за первые четыре месяца и она не удивляет. Вклады населения за первые четыре месяца 2017 г. выросли на 0,3% до 24,3 трлн руб., следует из статистики регулятора. РИА Новости

«Связьинвестнефтехим» и «Татнефть» пополнят капитал «Ак барса»

Госхолдинг «Связьинвестнефтехим» и компания «Татнефть» выкупят допэмиссию акций банка «Ак барс» на 10 млрд руб., заявил председатель совета директоров банка, генеральный директор «Связьинвестнефтехима» Валерий Сорокин. Уставный капитал банка на 1 января 2017 г. составил 38 млрд руб. Сорокин сообщил, что половину купит «Татнефть», половину – «Связьинвестнефтехим». По его словам, если все пройдет в соответствии с регламентными сроками регистрации, выкуп допэмиссии должен завершиться в течение II квартала. Прайм