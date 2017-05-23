Android Pay пришел в Россию

Google запустила сервис Android Pay в России, он будет доступен с 23 мая для владельцев смартфонов с операционной системой Android 4.4 и выше. Сервис будет доступен держателям карт Visa и Mastercard банков-партнеров – «Ак барс», Альфа-банк, Бинбанк, «ВТБ 24», «МТС банк», «Открытие» (включая Рокетбанк и «Точка»), Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, «Русский стандарт», Сбербанк и «Тинькофф». Платежи с помощью Android Pay запустила также система «Яндекс.Деньги». Ведомости

«Яндекс» обходит блокировки на Украине

Последняя версия «Яндекс.Браузера» для Android позволяет украинским пользователям обходить блокировку «Яндекса», Mail.ru, социальных сетей «В контакте» и «Одноклассники», «Кинопоиска» и других сервисов, свидетельствуют сообщения украинских пользователей в соцсетях Twitter и Facebook. Обновление доступно украинским пользователям в магазине приложений Google Play. На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против социальных сетей «В контакте» и «Одноклассники», а также компаний Mail.ru Group, «Яндекс» и их сервисов. Доступ ко всем сервисам «Яндекса» и Mail.ru запрещен на три года. Интерфакс

Veon взяла в долг 110 млрд руб.

Vimpelcom Holdings B.V., «дочка» холдинга Veon, привлекла пятилетний кредит Сбербанка на сумму 110 млрд руб. для рефинансирования кредита «Вымпелкома» (также принадлежит Vimpelcom Holdings) перед Сбербанком. К 31 марта общий долг «Вымпелкома» перед Сбербанком составлял 63,22 млрд руб. Veon намеревается централизовать долг на уровне холдинга, приводятся в сообщении холдинга слова главного финансового директора Эндрю Дэвиса. Интерфакс