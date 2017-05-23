Озимые перезимовали на 97,9%

Гибель озимых в России в 2017 г. произошла на 364 000 га – или 2,1% общей площади посевов, сообщил глава департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев. Он объяснил это хорошими погодными условиями. Ранее Чекмарев говорил, что в среднем гибель озимых происходит на 5–10% площадей. Минсельхоз ожидает сбор зерна на уровне 110 млн т, из них 63,7 млн т пшеницы. ТАСС

Шведская распродажа

Шведский производитель зерновых Black Earth Farming (BEF) сообщил о завершении продажи «Волго-донсельхозинвесту» российских активов – «Агроинвеста» и «Агроинвест регионов». В августе 2016 г. BEF объявила, что ищет покупателя на эти активы. Ожидаемая сумма сделки – $184 млн, сообщала ранее BEF. Интерфакс

Сandy-Hoover нашла гендиректора в Lenovo

Один из крупнейших европейских производителей бытовой техники, Candy-Hoover Group, сообщил, что гендиректором российского подразделения стал Глеб Мишин. Ранее он был вице-президентом Lenovo. «...Мы твердо решили <...> стать лидером в сегментах крупной и малой бытовой техники», – цитируется в сообщении главный коммерческий директор группы Сэмми Левит. Ведомости