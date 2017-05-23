Статья опубликована в № 4326 от 23.05.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
На Ямале предприятия погасили 210 млн руб. долгов по зарплате
Предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа погасили долги перед работниками по зарплате с начала 2017 г. на сумму 210 млн руб., сообщили в пресс-службе губернатора региона. По данным пресс-службы, общий объем задолженности по зарплате в регионе сейчас около 500 млн руб., а 75% задолжавших организаций находится в состоянии банкротства. 90% компаний-должников относятся к строительному сектору – они занимаются возведением инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса. ТАСС
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