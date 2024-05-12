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Комитеты Госдумы поддержали всех кандидатов в новый состав правительства

Нижняя палата продолжит обсуждать формирование кабмина 13 и 14 мая
Полина Худякова
Андрей Гордеев / Ведомости

Все кандидатуры на посты вице-премьеров и министров в новом правительстве поддержаны на заседаниях профильных комитетов Госдумы, сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

Кандидаты проявили «абсолютную компетентность», приводит слова Жукова Telegram-канал оперативных новостей нижней палаты «ДумаТВ.Brief». 

«Заседания во всех 18 комитетах закончились. По моей информации, все кандидаты получили поддержку со стороны депутатов», – сообщил он.

Комитеты Государственной думы с утра 12 мая рассматривали кандидатуры в новый состав кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее внес на рассмотрение нижней палаты предложения по новому составу правительства, за исключением глав силовых министерств. Пост первого вице-премьера в составе нового кабмина займет Денис Мантуров. Должности заместителей председателя также займут:

  • Дмитрий Патрушев;

  • Виталий Савельев;

  • Александр Новак;

  • Дмитрий Григоренко;

  • Дмитрий Чернышенко;

  • Татьяна Голикова;

  • Алексей Оверчук;

  • Юрий Трутнев;

  • Марат Хуснуллин.

Комитеты Госдумы поддержали кандидатуры федеральных министров. Впервые высокие посты в правительстве займут губернатор Курской области Роман Старовойт (министр транспорта), глава Калининградской области Антон Алиханов (министр промышленности и торговли), глава Кузбасса Сергей Цивилев (министр энергетики). Кроме того, министром сельского хозяйства станет Оксана Лут, работающая в должности заместителя главы ведомства, а в Минспорта уйдет глава Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Свои посты, как ожидается, сохранят:

  • министр труда и социальной защиты – Антон Котяков;

  • министр природных ресурсов и экологии – Александр Козлов;

  • министр просвещения – Сергей Кравцов;

  • министр культуры – Ольга Любимова;

  • министр экономического развития – Максим Решетников;

  • министр финансов – Антон Силуанов;

  • министр здравоохранения – Михаил Мурашко;

  • министр строительства и ЖКХ – Ирек Файзуллин;

  • министр науки и высшего образования – Валерий Фальков;

  • министр по развитию Дальнего Востока и Арктики – Алексей Чекунков;

  • министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Максут Шадаев.

Рассмотрение кандидатур вице-премьеров в Государственной думе планируется 13 мая. Кандидатуры министров будут рассматривать 14 мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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