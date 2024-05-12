Комитеты Госдумы поддержали всех кандидатов в новый состав правительства

Комитеты Государственной думы с утра 12 мая рассматривали кандидатуры в новый состав кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее внес на рассмотрение нижней палаты предложения по новому составу правительства, за исключением глав силовых министерств. Пост первого вице-премьера в составе нового кабмина займет Денис Мантуров. Должности заместителей председателя также займут: