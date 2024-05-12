Комитеты Госдумы поддержали всех кандидатов в новый состав правительства

Комитеты Госдумы поддержали всех кандидатов в новый состав правительстваНижняя палата продолжит обсуждать формирование кабмина 13 и 14 мая
Все кандидатуры на посты вице-премьеров и министров в новом правительстве поддержаны на заседаниях профильных комитетов Госдумы, сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.
Кандидаты проявили «абсолютную компетентность», приводит слова Жукова Telegram-канал оперативных новостей нижней палаты «ДумаТВ.Brief».
«Заседания во всех 18 комитетах закончились. По моей информации, все кандидаты получили поддержку со стороны депутатов», – сообщил он.
Комитеты Государственной думы с утра 12 мая рассматривали кандидатуры в новый состав кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее внес на рассмотрение нижней палаты предложения по новому составу правительства, за исключением глав силовых министерств. Пост первого вице-премьера в составе нового кабмина займет Денис Мантуров. Должности заместителей председателя также займут:
Дмитрий Патрушев;
Виталий Савельев;
Александр Новак;
Дмитрий Григоренко;
Дмитрий Чернышенко;
Татьяна Голикова;
Алексей Оверчук;
Юрий Трутнев;
Марат Хуснуллин.
Комитеты Госдумы поддержали кандидатуры федеральных министров. Впервые высокие посты в правительстве займут губернатор Курской области Роман Старовойт (министр транспорта), глава Калининградской области Антон Алиханов (министр промышленности и торговли), глава Кузбасса Сергей Цивилев (министр энергетики). Кроме того, министром сельского хозяйства станет Оксана Лут, работающая в должности заместителя главы ведомства, а в Минспорта уйдет глава Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Свои посты, как ожидается, сохранят:
министр труда и социальной защиты – Антон Котяков;
министр природных ресурсов и экологии – Александр Козлов;
министр просвещения – Сергей Кравцов;
министр культуры – Ольга Любимова;
министр экономического развития – Максим Решетников;
министр финансов – Антон Силуанов;
министр здравоохранения – Михаил Мурашко;
министр строительства и ЖКХ – Ирек Файзуллин;
министр науки и высшего образования – Валерий Фальков;
министр по развитию Дальнего Востока и Арктики – Алексей Чекунков;
министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Максут Шадаев.
Рассмотрение кандидатур вице-премьеров в Государственной думе планируется 13 мая. Кандидатуры министров будут рассматривать 14 мая.