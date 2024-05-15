Бывшему бизнес-омбудсмену Борису Титову нашли работу

Бывшему бизнес-омбудсмену Борису Титову нашли работуОн может стать спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития
Борис Титов, который почти год назад перестал быть уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей, может стать спецпредставителем главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к АП. Ранее, с 2020 по 2022 г., т. е. до отъезда в Израиль, этот пост занимал Анатолий Чубайс.
Юрист Олег Захаров отмечает, что бизнес-омбудсмен – это отдельная должность, которая регулируется специальным законом («Об уполномоченных по защите прав предпринимателей»). И в соответствии с этим законом срок полномочий Титова уже давно истек. Дело в том, что он занял пост уполномоченного еще 22 июня 2012 г. Спустя год появился закон с ограничениями по срокам пребывания в должности бизнес-омбудсмена: не более двух сроков по пять лет.
В июне 2023 г. источники «Ведомостей» говорили, что обсуждаются идеи реформирования института бизнес-омбудсмена (кроме уполномоченного при президенте существует его «вертикаль» в регионах). В частности, РСПП предлагал создать национальный координационный центр по защите прав предпринимателей, а его руководителя сделать спецпредставителем главы государства по защите прав бизнеса (см. «Ведомости» от 19 июня 2023 г.).
Есть нюанс, на который опирался Титов: в законе нет срока, в течение которого должно состояться назначение нового уполномоченного после истечения срока полномочий предыдущего, отметил Захаров. При этом близкий к одному из бизнес-объединений источник «Ведомостей» отмечает, что тот давно фактически не занимает должность: «Он долгое время пользовался тем, что без решения президента никто не оспорит его «публичный статус», по факту давно утерянный». К примеру, до сих пор рассылка СМИ о событиях в аппарате омбудсмена приходит от имени пресс-службы Бориса Титова.
По словам источника «Ведомостей», близкого к АП, Титов, как человек с бизнес-бэкграундом, понимал, что лучше лично не отказываться от имеющегося, казалось бы, статуса и накапливающихся благодаря этому связей. Вопрос дальнейшего трека для Титова подвешивался, поскольку ждали мая 2024 г. – «времени кадровых перестановок и решений о том, как должна выглядеть вся политическая конструкция», резюмирует собеседник.
Глава государства назначает специальных представителей по различным вопросам внутренней и внешней политики – таких представителей у него более 20 человек. Некоторые также получают дополнительный статус советника президента – то есть высокопоставленного сотрудника Кремля.
Как следует из сообщения Кремля от 14 мая, советник президента Игорь Левитин отдельным указом был назначен спецпредставителем по международному сотрудничеству в сфере транспорта, а Сергей Иванов сохранил должность спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. О других назначениях на посты спецпредставителей пока не сообщалось.
Указ президента о назначении Титова спецпредставителем по связям с международными организациями находится в процессе подготовки, уточнили собеседники «Ведомостей», близкие к АП. Титов воздержался от комментариев «Ведомостям» до принятия решения президентом.
«Не должность красит человека, а человек должность, – отмечает политолог Константин Калачев. – Назначение спецпредставителей по конкретным вопросам внутренней или внешней политики или для разрешения конкретной проблемы обычно касалось людей с уже подтвержденным высоким статусом. Но в принципе — у кого-то есть корочка советника, у кого-то другой статус в иерархии».