Автономия с курдским акцентом

В автономии до сих пор заметны противоречия между ключевыми политическими организациями, в 1990-е гг. устроившими друг с другом войну. С одной стороны – Демократической партией Курдистана (ДПК) во главе с кланом Барзани, которая контролирует Эрбиль, столицу региона. С другой – Патриотическим союзом Курдистана (ПСК) во главе с кланом Талабани, оплотом которого является второй по значению город автономии Сулеймания.