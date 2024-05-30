Автономия с курдским акцентом

Автономия с курдским акцентомКорреспондент «Ведомостей» оценил специфику региона и пообщался с местными жителями, многие из которых думают об отъезде в Европу
Иракские курды десятилетиями оказывали сопротивление центральным властям. Самые яркие эпизоды пришлись на время режима Саддама. В ответ он инициировал геноцид курдов в конце 1980-х гг. Курды называют эти события «анфалем» – одними из ключевых для своей современной коллективной памяти. С 2007 г. 14 апреля – День анфаля.
Добившись после американского вторжения 2003 г. широчайшей автономии, Иракский Курдистан сейчас наиболее безопасный и комфортный регион страны. Отношения с центром до сих пор непростые. Сейчас основной конфликт – вокруг права курдов на продажу нефти за рубеж. Международный арбитраж весной 2023 г. признал практику ее поставок в обход Багдада незаконной.
В автономии до сих пор заметны противоречия между ключевыми политическими организациями, в 1990-е гг. устроившими друг с другом войну. С одной стороны – Демократической партией Курдистана (ДПК) во главе с кланом Барзани, которая контролирует Эрбиль, столицу региона. С другой – Патриотическим союзом Курдистана (ПСК) во главе с кланом Талабани, оплотом которого является второй по значению город автономии Сулеймания.
Вегас для своих
Из Багдада до Эрбиля – полтора часа лету. До аэропорта нас везет водитель Саид. Проезжая бетонные заборы, железные ворота и блокпосты «зеленой зоны» города, мы говорим о злачных районах Багдада. Услышав, что мы летим в Курдистан, Саид вздохнул и закатил глаза: «О, Эрбиль! Вот там-то можно повеселиться. Это для нас – Лас-Вегас. И женщины открыты и ведут себя весьма вольно».
Небольшой, бразильского производства Embraer «Иракских авиалиний» взлетает, резко подпрыгивая на воздушных ухабах. Пилот делает резкий круг над американской военной базой. В ставший параллельным земле иллюминатор видно: носами в центр, словно лепестки ромашек, стоят известные еще по военным фильмам про Вьетнам вертолеты «Чинук» и транспортные С-130 «Геркулес».