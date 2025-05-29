Может ли третье лицо подать иск к застройщикам по закону о правах потребителя

Как следует из жалобы, в 2018 г. индивидуальный предприниматель по фамилии Нитенко заказал у девелопера «МДД-недвижимость» строительство жилого дома по договору подряда. Стоимость работ составила более 2,5 млн руб. В том же году Нитенко продал этот дом гражданке Якуповой. Через два года в доме начали выявляться строительные дефекты: трещины в стенах и, как следствие, продувание конструкций. Якупова обратилась с претензиями к подрядчику, так как, по ее мнению, трещины возникли из-за ненадлежащего исполнения обязательств при строительстве. Ответа она не получила и в 2021 г. уступила свои требования по возмещению убытков компании «Эквилибриум». Компания обратилась в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к застройщику и заказчику строительства о взыскании убытков в размере более 2,5 млн руб. В основе иска лежало нарушение гарантийных обязательств, предусмотренных в первоначальном договоре подряда между ИП и «МДД-недвижимость».