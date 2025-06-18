ПСБ и ЦБСТ создают фонд для инвестиций в техкомпании двойного назначения

ПСБ и ЦБСТ создают фонд для инвестиций в техкомпании двойного назначенияЕго объем составит 12 млрд рублей, а средний чек сделки – 350 млн рублей
Банк ПСБ и «Центр беспилотных систем и технологий» (ЦБСТ) на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума подпишут меморандум о создании инвестиционного фонда для проектов двойного назначения, уже доказавших свою эффективность. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, знакомых с работой над этим документом.
«Уникальные компетенции и обширная экспертиза ПСБ в сфере работы с оборонно-промышленным комплексом (ОПК) позволили создать и быстрыми темпами развивать новую отрасль – спецтех, – сказал собеседник. – И учреждение фонда соответствует выполнению стратегической задачи по выводу России в мировые лидеры высокотехнологичного сектора для нужд ОПК и производства продукции двойного назначения».
ПСБ выступит якорным инвестором фонда целевым объемом 12 млрд руб., также будут привлечены средства группы частных российских инвесторов. При этом доходность фонда оценивается организаторами в более чем 30% годовых. Средний чек сделки в рамках распределения инвестиций составит 350 млн руб.
«Центр беспилотных систем и технологий» (АНО «ЦБСТ») учрежден ПСБ и некоммерческим фондом «Наша правда» в феврале 2024 г. при поддержке администрации президента, Госдумы и Совета Федерации, Минпромторга, Росгвардии, правительства Москвы и партии «Единая Россия». Его официальная задача – ускоренный запуск и масштабирование проектов, значимых для фронта и тыла СВО.
Отбор фондом компаний, предлагающих уже состоявшиеся решения, будет производиться в следующих секторах: сенсоры и датчики, двигатели, автономные системы, робототехника, искусственный интеллект, новые материалы, связь. Будет учитываться и маржинальность бизнеса, даже если компания нишевая. Он готов взаимодействовать с корпорациями, работающими над импортозамещением в сфере безопасности, и делает ставку на инвестиции в проекты DeepTech-компаний.
Фонды для инвестирования в военно-технологические компании в последнее время активно создаются и развиваются в США и странах НАТО.
Этот проект – уникальный для России, отмечает глава Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин: «До сих пор не было полноценных механизмов венчурных инвестиций в компании, разрабатывающие технологии двойного назначения. Сейчас устраняется этот пробел».
Необходимость такой инициативы, по словам одного из собеседников «Ведомостей», продиктована тем, что сравнительно небольшим компаниям в этой сфере трудно привлекать средства для масштабирования деятельности. «А с запуском фонда они получат доступ к финансированию», – подчеркнул источник. В числе приоритетов – разработки в области искусственного интеллекта, автономных систем, навигационных технологий, робототехники и беспилотных систем.
Создание такого фонда весьма актуально, так как при фактически запретительной ставке ЦБ военно-технологические компании сталкиваются с большими трудностями при привлечении финансирования, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. При этом в России существует научно-технологическая среда, которая способствует появлению таких компаний. Можно вспомнить, например, новгородскую компанию «Ушкуйник» – разработчика FPV-дрона на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский», который активно и успешно применяется на фронте, приводит пример Пухов.