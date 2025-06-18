ПСБ и ЦБСТ создают фонд для инвестиций в техкомпании двойного назначения

Создание такого фонда весьма актуально, так как при фактически запретительной ставке ЦБ военно-технологические компании сталкиваются с большими трудностями при привлечении финансирования, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. При этом в России существует научно-технологическая среда, которая способствует появлению таких компаний. Можно вспомнить, например, новгородскую компанию «Ушкуйник» – разработчика FPV-дрона на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский», который активно и успешно применяется на фронте, приводит пример Пухов.