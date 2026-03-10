«Буде-Глимт» – главная сенсация Лиги чемпионов

«Буде-Глимт» – главная сенсация Лиги чемпионовНорвежский клуб вопреки сложностям пробился в ⅛ финала
«Буде-Глимт» впервые выступает в главном Еврокубке. Прежде команда добивалась успехов в турнирах попроще: в сезоне 2021/22 г. доходила до четвертьфинала Лиги конференций, а в прошлом году играла в полуфинале Лиги Европы. Теперь клуб – в топ-16 сильнейших главного клубного турнира Европы. Путь в весеннюю стадию «Глимт» начал с квалификации, успешно прошел основной этап, а затем в раунде плей-офф обыграл прошлогоднего финалиста – «Интер» (5:2 по сумме двух встреч). Команда добилась успеха за счет стабильной игры, гибкой тактической модели, мощной поддержки болельщиков, но без грандиозных затрат на трансферы и инфраструктуру.
Почти бесплатно
Домашняя победа над «Интером» в первом матче – заслуга в том числе 25-летнего нападающего Каспера Хеге. На его счету – три голевые передачи. Датчанин – одна из главных звезд команды наряду с капитаном Патриком Бергом, вингером Енсом Петтерром Хеуге и защитником Фредриком Шевольдом. Эти четыре фамилии – в топе самых дорогих игроков «Глимта», но их суммарная стоимость не превышает и 30 млн евро. А рыночная стоимость состава, по данным Transfermarkt, – менее 60 млн евро. У «Интера» – 666 млн. Зарплаты в «Глимте» тоже не впечатляют: по данным Сapology, в сезоне 2025 г. (в Норвегии играют по системе «весна – осень») клуб тратил на эти цели – 9,16 млн евро (показатель «Интера» в сезоне 2025/26 г. – 135,65 млн). «Главное преимущество «Глимта» – профессиональная работа менеджмента, – объясняет «Ведомости. Спорту» Тонни Вестринг, бывший шведский футболист, а ныне скаут, специализирующийся на скандинавском рынке. – У клубов Северной Европы не так много денег. Но «Глимт» собрал потрясающий персонал».
В отсутствие богатого покровителя клубом управляет совет директоров из местных предпринимателей и чиновников. Операционную работу ведет Фроде Томассен – бывший футболист, пришедший в руководство в 2017 г. При нем «Глимт» перестал болтаться между дивизионами и начал развиваться системно. Он сделал ставку на типичную для скромных европейских клубов модель: покупка талантливых и молодых игроков, содействие их прогрессу с целью дальнейшей перепродажи. «Глимт» не берет в долг и не тратит больше, чем может себе позволить. За реализацию этой стратегии отвечает спортивный директор Орьян Берг. Он представляет известную в городе футбольную династию: сам играл за команду, за нее выступали также отец (ему установлен прижизненный памятник перед стадионом) и брат, а сейчас – сын Патрик, получивший капитанскую повязку. Орьяна называют хранителем традиций клуба, который пытается сберечь идентичность вопреки растущей глобализации футбола. В команду и академию берут преимущественно скандинавских игроков. Редкое исключение – 19-летний нигериец Гифт Санде, который, впрочем, больше играет по аренде.
Ключевая фигура в клубе – 57-летний главный тренер Кьетиль Кнутсен. Он работает в «Глимте» с 2017 г., сначала был ассистентом, а через несколько месяцев возглавил команду. Он вернул ее в высший норвежский дивизион, а в 2020 г. впервые сделал чемпионом страны. С тех пор клуб постоянно в призах. Поначалу Кнутсен ставил оборонительный стиль, но постепенно приучал футболистов к более раскованной, но дисциплинированной игре. «Глимт» славится прессингом: игроки поднимаются высоко, перекрывают зоны и стараются отобрать мяч как можно ближе к чужой штрафной. Команда предпочитает вертикальные передачи, резкое ускорение флангов и подключение опорников. «Глимт» делает ставку на быструю реализацию моментов и ловит соперника на контратаках, пока тот не успевает перестроиться. Со временем Кнутсен добавил контроль мяча, что позволяет команде временами доминировать на поле: мяч быстро, низом, с поиском свободных зон и созданием численного преимущества на определенных участках.
Важная составляющая успеха – работа Бьорна Маннсверка. Бывший военный пилот стал психологом и в 2017 г. пришел в клуб, чтобы бороться с зажатостью игроков. Игроки «Глимта» не робеют перед сильными соперниками даже в Лиге чемпионов. «Клуб создал вокруг себя особую спортивную культуру, – поясняет норвежский футбольный агент Рой Педерсен. – Она ориентирована на игру под давлением. В «Глимте» занимаются развитием личности, а не просто игрока. У клуба четкие видение и стратегия, и все сотрудники работают в одном направлении. Этот пример, безусловно, вдохновляет. Буде – город с населением всего 50 000 человек. Поэтому создается ощущение, что если они смогли это сделать, то и любой другой клуб Норвегии сможет».
Российский вратарь
Самый известный российским болельщикам игрок «Буде-Глимта» – 30-летний голкипер Никита Хайкин. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов он пропустил 19 мячей в 12 встречах. Немало для такого уровня еврокубков, но «Глимт» компенсирует это хорошей реализацией у чужих ворот. «Игра команды оставляет самое приятное впечатление, – говорит в интервью «Ведомости. Спорту» вратарь «Акрона» Александр Васютин, выступавший в 2018–2019 гг. за норвежский «Сарпсборг». – Футболисты очень организованные и гибкие в плане тактики как в атаке, так и в обороне, физически крепкие, есть хорошие исполнители. С Хайкиным мы пересекались на играх в Норвегии. Сейчас иногда можем обменяться парой сообщений. Никита себя отлично проявляет. Он качественно играет и помогает команде». Среди сильных сторон Хайкина – уверенная игра ногами. Он спокойно работает с мячом, подстраховывает защитников и помогает партнерам быстро переходить из обороны в атаку.
Никита родился в Израиле, имеет российский, израильский и британский паспорта. Занимался футболом в московских «Торпедо» и «Динамо», затем прошел академии «Челси», «Портсмута» и «Рединга». Профессиональную карьеру он тоже запустил в Европе: начинал в чемпионате Израиля, а в 2019 г. перешел в «Глимт». На волне успеха в Норвегии он попробовал себя в английском Чемпионшипе – в 2023 г. подписал краткосрочный контракт с «Бристоль Сити», но не провел ни одного матча и вернулся в Буде. Сейчас Хайкин хочет получить четвертое гражданство – норвежское. Хотя вратарь провел два контрольных матча в составе сборной России, после получения паспорта он сможет претендовать на вызов в национальную команду Норвегии.
Климат не помеха
«Глимт» представляет город Буде, расположенный за полярным кругом. Лишь один клуб в высшей норвежской лиге играет еще севернее – «Тромсе». Много лет климат (даже летом средняя температура – +10) оставался главным препятствием для развития команд в этом регионе. Норвежская футбольная ассоциация не допускала их к участию в значимых турнирах под своей эгидой. Это было связано с отсутствием качественных полей и сложной логистикой. До середины XX в. «Глимт» доминировал в Кубке Северной Норвегии. Лишь в 1963 г. клубы из Заполярья стали играть в национальном кубке, а с 1972 г. – в чемпионате. И уже в 1975 г. команда из Буде выиграла второй по значимости турнир, впервые пробившись в Европу (проиграли «Наполи» в первом раунде Кубка кубков). «Климат называют главной помехой для команд из Норвегии и Швеции, – говорит Вестринг. – В течение многих месяцев сложно проводить матчи и показывать зрелищный футбол. Но опыт «Глимта» показывает, что это возможно. Он вполне может стать примером для других клубов из нашего региона».
Сегодня холод для «Глимта» уже не кажется существенным препятствием, хотя он по-прежнему создает неудобства. Из-за климата норвежский и европейский календари не синхронизированы, что вынуждает долго поддерживать форму ради всего нескольких важных встреч зимой. Сезон 2025 г. завершился в Норвегии 30 ноября, после чего команда провела еще три матча основного этапа Лиги чемпионов: в декабре сыграла в гостях с дортмундской «Боруссией» (2:2), в январе – дома с «Манчестер Сити» (3:1) и на выезде с «Атлетико» (2:1). Эти встречи и стали решающими – вывели в февральский раунд плей-офф, где «Глимт» пересекся с «Интером». Обе домашние игры прошли при минусовой температуре, что могло быть непривычно для соперников из более теплых Англии и Италии.
Еще один фактор – искусственный газон на домашней арене «Глимта». Натуральное покрытие не выдержало бы зимнюю нагрузку, а большинство топ-клубов почти не играют на синтетике, где отличаются сцепление бутс с поверхностью и отскок мяча. Это дает небольшое преимущество хозяевам. «Нельзя игнорировать фактор искусственного газона на домашних матчах в разгар норвежской зимы, – утверждает Педерсен. – Но на выезде в этом сезоне они обыграли «Атлетико» и «Интер», сыграли вничью с «Боруссией». Главными компонентами успеха остаются интенсивные физические тренировки, которые поддерживают игроков в форме круглый год, четкая система и стиль, знакомый всем игрокам, даже новичкам. Также помогают товарищеские матчи в межсезонье против ведущих европейских клубов».
Пробившись в ⅛ финала Лиги чемпионов, «Глимт» заработал 57 млн призовых. Для клуба, который спонсируют лишь локальные партнеры, это существенная сумма. В интервью АР Томассен признавался, что еще в 2017 г. весь годовой бюджет «Глимта» составлял 4,2 млн евро, а в 2024 г. доходы клуба доросли до 60 млн. «Не думаю, что «Глимт» остановится в развитии, – считает Педерсен. – У него есть все шансы закрепиться в числе европейских топ-клубов. К тому же победы «Глимта» создают волновой эффект для всего норвежского футбола. Похожая ситуация была у нас с «Русенборгом» в 1990-е, но их доминирование закончилось через несколько лет. Хорошее финансирование не гарантирует долгосрочный успех, но может сработать в связке с профессиональным подходом».