«Буде-Глимт» – главная сенсация Лиги чемпионов

«Глимт» представляет город Буде, расположенный за полярным кругом. Лишь один клуб в высшей норвежской лиге играет еще севернее – «Тромсе». Много лет климат (даже летом средняя температура – +10) оставался главным препятствием для развития команд в этом регионе. Норвежская футбольная ассоциация не допускала их к участию в значимых турнирах под своей эгидой. Это было связано с отсутствием качественных полей и сложной логистикой. До середины XX в. «Глимт» доминировал в Кубке Северной Норвегии. Лишь в 1963 г. клубы из Заполярья стали играть в национальном кубке, а с 1972 г. – в чемпионате. И уже в 1975 г. команда из Буде выиграла второй по значимости турнир, впервые пробившись в Европу (проиграли «Наполи» в первом раунде Кубка кубков). «Климат называют главной помехой для команд из Норвегии и Швеции, – говорит Вестринг. – В течение многих месяцев сложно проводить матчи и показывать зрелищный футбол. Но опыт «Глимта» показывает, что это возможно. Он вполне может стать примером для других клубов из нашего региона».