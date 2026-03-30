Итоги торгов на Мосбирже 1 апреля

Итоги торгов на Мосбирже 1 апреляИндекс Мосбиржи снизился на фоне дискуссии о налоге на сверхприбыль компаний
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 1 апреля, уменьшился на 0,04% до 2775,24 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 0,74% до 1084,37 пункта.
Лидерами роста в среду стали бумаги En+ Group (+3,76%), ПИК (+2,82%), «Русала» (+2,62%), ВТБ (+2,24%) и Positive Technologies (+2,05%). В аутсайдерах оказались бумаги ЮГК (-4,02%), «Роснефти» (-3,14%), «Фосагро» (-2,69%), обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (-1,94 и -1,36% соответственно).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 6 коп. до 11,68 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 80,62 руб. (-63 коп.). Официальный курс евро составил 93,44 руб. (+17 коп.). Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 1,95% до $101,94/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подешевел на 1,68% до $99,68/барр.
В середине недели индекс Мосбиржи с переменным успехом двигался ниже 2800 пунктов, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. На общем настрое инвесторов негативно сказывались дискуссии о налоге на сверхприбыль компаний, а также атаки на нефтеперерабатывающие заводы и портовую инфраструктуру, отмечает он. Конъюнктура рынков сложилась неоднозначной: цены на нефть развернулись вниз и тестировали $100, рубль же не торопится слабеть с завершением налогового периода, отмечает эксперт.
В Кремле сообщили, что пауза в трехсторонних переговорах по Украине вызвана тем, что США заняты конфликтом с Ираном, напоминает Смирнов. Заявления американского президента о готовности свернуть военную кампанию против Ирана в течение 2–3 недель ободрили биржевые площадки по всему миру, особенно в АТР, подчеркивает он.
Краткосрочно российский рынок может реагировать на данные Росстата по инфляции, считает Смирнов. Без ярких новостных драйверов он ожидает продолжения консолидации индекса Мосбиржи на уровне 2750–2800 пунктов.
В четверг будут опубликованы данные по торговому балансу США, а ЕЦБ выпустит ежемесячный отчет. На российском рынке «Фосагро» и IVA Technologies представят годовые отчетности по МСФО, «Астра» проведет день инвестора и раскроет финансовые результаты за 2025 г.
На валютном рынке рубль чувствует себя уверенно, несмотря на окончание фискального периода, говорит Смирнов. Приостановка операций Минфина может привести к более выраженной корреляции курса и цен на нефть, рассуждает он. С конца апреля увеличится приток экспортной выручки из-за более высоких цен на нефть, но спрос на валюту с учетом высоких ставок до лета может сохраняться слабым, добавляет эксперт. Краткосрочный прогноз Смирнова по курсу доллара – 80–82,5 руб., по курсу юаня – 11,6–11,9 руб.