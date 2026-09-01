Присутствие вопреки: какие страны продолжают делать бизнес в России

Европейские фирмы сохраняют лидерство по выручке в России: на них пришлось 51% от всех доходов иностранного бизнеса в 2025 г., или 5,3 трлн из 10,32 трлн руб., пишут аналитики информационной системы СПАРК в исследовании «От офшоров к новым хабам: как меняется карта иностранного капитала в России». Количественно на корпорации из Европы приходится 43% от общего числа организаций с долей иностранного участия более 50%. «Ядро» присутствия Старого Света в России формируют Германия, Франция и Нидерланды, отмечают авторы исследования.