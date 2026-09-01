Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RASP125,4+3,34%CNY Бирж.12,76-1,09%IMOEX2 178,87+3,02%RTSI794,63+2,1%RGBI113,89+0,41%RGBITR773,09+0,5%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Присутствие вопреки: какие страны продолжают делать бизнес в России

Несмотря на санкции, выручка европейских компаний в 2025 году оказалась самой высокой среди иностранных компаний
Дарья Мосолкина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Европейские фирмы сохраняют лидерство по выручке в России: на них пришлось 51% от всех доходов иностранного бизнеса в 2025 г., или 5,3 трлн из 10,32 трлн руб., пишут аналитики информационной системы СПАРК в исследовании «От офшоров к новым хабам: как меняется карта иностранного капитала в России». Количественно на корпорации из Европы приходится 43% от общего числа организаций с долей иностранного участия более 50%. «Ядро» присутствия Старого Света в России формируют Германия, Франция и Нидерланды, отмечают авторы исследования.

Доля азиатских компаний в общем объеме выручки составила в прошлом году порядка 22% (2,3 трлн руб.), а в числе компаний – 13%. В этом сегменте доминирует Китай – на него пришлось 1,2 трлн руб. Для азиатских фирм характерны масштабные проекты в строительстве, энергетике, автопроме и ритейле, отмечают аналитики СПАРК.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте