Статья опубликована в № 4292 от 31.03.2017 под заголовком: Практикум: Развод и долг в придачу

Нередко при расторжении брака супругам приходится не только делить нажитое имущество, но и разбираться с непогашенными долгами. Второе значительно сложнее.

С имуществом при разводе все более-менее понятно: все приобретенное в браке является совместным. И до тех пор, пока один из супругов не докажет покупку имущества на личные средства или не подтвердит безвозмездное приобретение, оно будет считаться общим и будет делиться по общему правилу пополам.

В отношении же долгов действует презумпция обратного характера. Долг считается личным, пока супруг, претендующий на его распределение (обычно это заемщик), не докажет факт появления займа или кредита по обоюдному желанию в интересах семьи или пока не подтвердит расходование заемных денег на семейные нужды.