Регионы пока отстают

На мой взгляд, вся предыдущая дискуссия наглядно свидетельствует о состоянии инфраструктуры благотворительности в регионах. Когда мы говорим о развитии инфраструктуры благотворительности в стране в целом, на федеральном уровне, мы понимаем, что ключевую роль в этом развитии играет государство и профессиональные благотворительные организации. А когда переходим к развитию благотворительности на региональном уровне, то видим определяющую роль крупного бизнеса. И это говорит само за себя.

Юлия Мазанова Окончила Московский институт химического машиностроения, получила степень MBA в Институте коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ. В сфере PR работает с 1993 г. На руководящих должностях в «Металлоинвесте» – с 2005 г., в нынешней должности – с сентября 2010 г.

Понятно, что крупный бизнес заинтересован в устойчивом развитии территорий присутствия. Однако помимо финансовых ресурсов, которые бизнес готов вкладывать в социально-экономическое развитие, нужно найти еще и людей с горящими глазами, готовых стать для бизнеса полноценными партнерами в решении поставленных задач. Эти люди должны обладать достаточно высоким уровнем знаний и компетенций. Сегодня уровень развития некоммерческого сектора в регионах не позволяет нам использовать этот ресурс в качестве партнеров. Мы приглашаем крупные квалифицированные федеральные структуры – благотворительные фонды, сообщества экспертов.

Что же необходимо в первую очередь для развития инфраструктуры? Нужно развивать некоммерческий сектор и нужно его образовывать. Неравнодушных и понимающих проблемы людей в регионах достаточно, но уровень образования и степень структурированности их работы не позволяют им быть эффективными. Главное, в чем мы нуждаемся, – чтобы инфраструктура двигалась в регионы, а не концентрировалась только в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.

АО «ХК «Металлоинвест» Горно-металлургический холдинг. Бенефициары – Алишер Усманов (49%), структуры Владимира Скоча (30%) и Фархада Мошири (10%). Выручка (МСФО, 2016 г.) – $4,3 млрд, чистая прибыль – $1,2 млрд.

Если говорить о деятельности «Металлоинвеста», то у всех крупных компаний примерно одинаковые инструменты. В первую очередь это грантовые конкурсы, которые позволяют выявлять проблемы территорий и находить на местах единомышленников, которые могут помочь нам эти проблемы решить. А затем должна действовать цепочка, о которой сегодня и говорили мои коллеги. Это создание новых и развитие существующих НКО; это переход от исключительно некоммерческой деятельности к социальному предпринимательству.

Что касается развития компетенций этих НКО, то оно происходит через привлечение профессионалов федерального уровня, а также через проведение конференций, подобных сегодняшней. На своем уровне мы совместно с компаниями холдинга USM, с Mail.ru и «Мегафоном» проводим ежегодную образовательную конференцию для благотворительных фондов, которые работают на наших территориях.

Автор - директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»