Риски работы с властью

Мы работаем во всей стране, все программы фонда реализуются в регионах. И большинство наших проектов осуществляется в малых городах и селах, где, с одной стороны, острота социальных проблем достаточно высока, а с другой – налицо дефицит инфраструктуры. Понятно, что страна большая и даже самый крупный фонд, находясь в Москве, не может напрямую эффективно управлять такими масштабными проектами.

Мария Морозова Окончила ГИТИС, прошла программу МВА Калифорнийского университета г. Хейворда (США). В некоммерческом секторе с 2006 г., возглавляла представительство благотворительного фонда Partners in Hope в России. Возглавляет Фонд Тимченко с момента его создания в декабре 2010 г.

Очевидно, что, работая в сфере благотворительности и реализуя социальные программы, мы не можем обойти государство и государственные социальные системы, которые там работают. Чем сложнее социальная программа, тем больше точек пересечения возникает именно здесь. И мы уже поняли, что если нет интереса со стороны региональной власти, то деятельность вряд ли будет очень эффективной. Поэтому тут основная задача или вызвать эту заинтересованность, или услышать запрос и прийти туда, где наш опыт важен и нужен.

Какие риски существуют при работе с региональными властями? Для меня это в первую очередь зависимость от конкретных людей на конкретных постах. Мы хорошо знаем ситуации, когда ты с кем-то договоришься и вроде дело пошло – и тут человек поменялся: все, можно начинать сначала. Поэтому нужно работать не с конкретными людьми, а с командами и вовлекать их в реализацию пилотных проектов. Особенно это актуально для инновационных проектов – таких, как, скажем, наши проекты «Телемедицина в сельской местности», «Школа приемных родителей», «Реформирование системы социального сиротства».

При таком подходе изменяется и отношение властей. Например, в Архангельской области в результате конкурса «Активное поколение» власти по-другому стали работать с ветеранскими организациями. Ветераны теперь уже не просто приходят и просят деньги на мероприятие, а бойко пишут заявки на грант.

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко Доходы в 2015 г. – 452,8 млн руб., программные расходы – 480,9 млн руб., административные – 64,5 млн руб.

Вторая проблема, существующая при работе с властью, – недостаточная образованность, информированность сотрудников социальных учреждений. Тут рецепт очень простой и очевидный: вклад таких организаций, как наша, в обучение этих людей разными способами.

И третья проблема – ведомственная разобщенность. Очень часто проблема заключается не в отсутствии средств, а в узкой ведомственной логике, которая делает программы неэффективными и одновременно дорогими. Тут одним из рецептов может быть реализация пилотных проектов, где отрабатываются межведомственные подходы на системном уровне.

Автор - генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко