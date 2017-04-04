Перешли к партнерству

В городах, где сегодня работает «Норникель», изначально складывалось такое впечатление, что компания отвечала за всю деятельность и финансирование в регионе – начиная от строительства дорог и заканчивая самыми разнообразными инициативами.

Четыре года назад, меняя наш подход к благотворительности, мы решили перейти к партнерству – к развитию некоммерческого сектора и опоре на интерес и инициативу граждан. Я считаю, что для инфраструктурных организаций очень важны те самые горящие глаза и желание развиваться. Чтобы получить финансирование, нужно быть очень продвинутым, нужно суметь изыскать средства на очень неочевидные вещи. Граждане значительно легче жертвуют деньги на лечение детей, на помощь пожилым людям. Но как убедить развивать что-то абстрактное? Это очень сложно.

Светлана Ивченко Окончила Новосибирский государственный технический университет и Университет г. Валдоста (США). В некоммерческом секторе с 1999 г. С 2004 г. работала в «Русале»: менеджером по благотворительности, руководителем группы «Социальные проекты». С 2013 г. возглавляет департамента социальной политики в ГМК «Норильский никель».

Меняется и заказчик на такие инфраструктурные организации. Раньше многие из них возникали на зарубежные гранты. Это дало огромный толчок для развития: возможность стажировок, обучения, привлечения экспертов. Сегодня же в России многое завязано на государство и бизнес – все наши грантовые конкурсы являются системообразующими для территорий. Они позволяют получать и развивать такие важные для этого сектора компетенции, как проектное мышление, партнерство и способность развиваться. Это, на мой взгляд, три основные компетенции. А затем их можно использовать для любой специализации, будь то волонтерство, фандрайзинг, фонды местных сообществ, грантовая деятельность. Поэтому все наши грантовые конкурсы имеют компонент, связанный с обучением социальному проектированию и управлению проектами.

Два года мы используем такую модель, как социальное конструкторское бюро, когда участники за три дня проходят путь от теории до практики. Организации, участвующие в тренинге, на третий день выходят в город с и проводят акцию, т. е. получается, что они уже подготовили и осуществили проект, пусть и небольшой. Им значительно проще потом участвовать в конкурсе, побеждать, осуществлять уже более масштабные проекты.

ПАО «ГМК «Норильский никель» Горно-металлургическая компания. Акционеры: «Интеррос» (30%), UC Rusal (28%), Crispian Investments (6%), в свободном обращении 36% акций. Капитализация (LSE) – $25,2 млрд. Выручка (МСФО, 2016 г.) – $8,3 млрд, чистая прибыль – $2,5 млрд.

Взращивая таким образом инициативные группы, мы готовим их к тому, чтобы они взяли на себя дополнительную функцию и у них самих проснулось желание стать экспертами в своей сфере, учить других, продвигать технологии. В нашем грантовом конкурсе уже есть номинации, которые позволяют организациям реализовывать такие функции.

Как бы нам ни хотелось стать ресурсным центром для территории, мы сознательно выдерживаем определенную дистанцию. Когда организация придет со своим проектом, с идеей своего развития, я буду рада ее поддержать. Но если компания одна становится учредителем ресурсного центра, то есть риск попасть в зависимость от единственного источника финансирования. Поэтому хотелось бы сразу нацелить подобные организации, чтобы они диверсифицировали источники финансирования и опирались на свои силы, на свои возможности, чтобы быть более устойчивыми.

Автор - директор департамента социальной политики «Норникеля»