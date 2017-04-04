Время диверсификации

Развитие благотворительности в России – это одна из стратегических целей нашего фонда. Поддержка инфраструктуры – отдельное направление наряду с более традиционной поддержкой образования и культуры. Вопросы, которые здесь возникают: зачем вообще донорам поддерживать инфраструктуру и что именно мы понимаем под инфраструктурой? Здесь спектр очень широк. Это могут быть НКО – и инфраструктурные, и таковыми не являющиеся. Это могут быть организации, объединенные рамками какой-то определенной темы либо направления, какие-то членские организации. Это могут быть организации, которые осуществляют поддержку нашего сектора, начиная с академической (потому что сектор надо изучать и обеспечивать информацией, чтобы принимать осознанные решения) и заканчивая сервисной поддержкой. Например, предоставляющие услуги по проведению тех же грантовых конкурсов и выступающие в качестве их оператора.

Оксана Орачева Окончила Пермский государственный университет и магистратуру Бирмингемского университета. Кандидат исторических наук. Гендиректор Благотворительного фонда В. Потанина с декабря 2014 г., до этого с 2012 г. была его исполнительным директором. С января 2015 г.по февраль 2017 г. – председатель совета «Форума доноров».

Так вот вопрос: зачем и как это поддерживать? Поддерживать, конечно же, необходимо. Я говорю сейчас про институциональную поддержку. Чтобы общество развивалось, оно должно быть многообразным и опираться на различные ресурсы. Мы не можем каждый раз изобретать велосипед. Надо иметь возможность обмениваться лучшими практиками как на конференциях, так и самостоятельно разыскивать лучшие практики (например, через тот же интернет).

В России доноры на 90%, а может, и больше поддерживают проектную деятельность – через собственную работу или через предоставление ресурсов третьей организации, которая ее обеспечивает. В то же время любой донор хочет, чтобы НКО были устойчивыми и развивались, но не вкладывая деньги в институциональное развитие. А для ресурсных центров, или членских организаций, или академических организаций – т. е. для тех, кто не только про конкретный проект, – важны, что называется, свободные деньги. На что? Именно на развитие. На то, чтобы вкладываться в новые знания, чтобы собирать и проводить исследование практик и продвигать их. Это очень серьезное противоречие для любой страны, и Россия здесь исключением не является.

НБО «Благотворительный фонд В. Потанина» Фонд создан в 1999 г. Финансовые показатели (2015 г.): поступления – 399,2 млн руб., использовано средств – 400,8 млн руб.

Долгое время в это вкладывались именно иностранные фонды. Это практика очень многих стран, потому что иностранные фонды готовы были поддерживать именно такие вещи. К сожалению, сейчас меняется политика и у иностранных фондов. Я не имею в виду ситуацию с иностранными агентами. Просто невозможно все время это делать, хочется рассчитывать на диверсификацию ресурса.

В конце концов, сами доноры хотят получить на выходе более качественные проекты, но через другой механизм поддержки. Значит, надо пересмотреть свое собственное отношение к финансированию и к объяснению, что такое проект, включив туда поддержку собственно инфраструктуры. То есть не только финансировать традиционную проектную деятельность, но и закладывать в каждый проект возможности для дальнейшего развития организации.

Автор - генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина