Сохранить созданное

Важнейшие элементы инфраструктуры [благотворительности], безусловно, созданы. Мне кажется, что основная задача и в то же время вызов – это как минимум сохранить то, что создано за последние 20 лет.

Общество сейчас стало более осознанно относиться, интересоваться, вовлекаться в благотворительную и волонтерскую деятельность. В свою очередь, государство впервые серьезно осознало приоритеты политики в поддержке благотворительности, добровольчества и НКО.

Елена Тополева Окончила МГУ им. М. В. Ломоносова, получила дополнительное образование в Центре развития образования (Бостон, США). В первой половине 1990-х гг. работала редактором в издательствах. С 1994 г. возглавляет АНО «Агентство социальной информации», входит в число его учредителей. Член экспертного совета при правительстве РФ, член совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Но существование уже созданной инфраструктуры находится под угрозой. Старейшие и известные организации, доказавшие свою эффективность, если говорить об их устойчивости, находятся в более тяжелой ситуации, чем еще 5–7 лет назад. Несколько лет назад было больше уверенности в будущем, поскольку была большая международная поддержка и возможность ее получать. Сейчас эти возможности очень сильно урезаны.

Была программа Минэкономразвития, которая содействовала поддержке и развитию инфраструктуры, причем не только в финансовом плане. И хотя Минэкономразвития продолжает играть ведущую роль в поддержке инфраструктуры, эта его функция сегодня не может быть [полноценно] реализована, из-за того что у них отняли серьезный финансовый ресурс.

При этом у нас еще не появился серьезный негосударственный игрок в этой сфере – солидный частный фонд или объединение негосударственных организаций.

АНО «Агентство социальной информации» Действует как экспертная организация и как средство массовой информации. Бюджет (2015 г.): доходы – 52,2 млн руб., расходы – 51,1 млн руб.

Еще одной серьезной проблемой инфраструктуры я считаю ее фрагментарность. Где-то, несмотря на все сложности и проблемы, ситуация более-менее благоприятная – есть и фонды местных сообществ, и ресурсные центры. В Москве, например, сформирована целая система ресурсных центров, включающая даже районные организации. А где-то нет вообще ничего – просто совсем пусто. Появляются попытки создавать какие-то новые элементы инфраструктуры – скажем, отдельную инфраструктуру для развития добровольчества или отдельную региональную инфраструктуру для развития благотворительности. Я лично считаю, что в сегодняшних условиях этого делать не нужно. Нужно стараться аккумулировать те ресурсы, которые есть, а не создавать новые. Иначе мы будем плодить неустойчивые элементы инфраструктуры, которые непонятно как дальше поддерживать.

Государство продекларировало поддержку и развитие сферы НКО, благотворительности и добровольчества, но не сделало важнейшего шага, как, например, в случае с малым и средним бизнесом: за декларациями последовало создание института развития, который сегодня превратился в Корпорацию поддержки малого и среднего предпринимательства. Необходимость создать подобную институцию в отношении НКО государство почему-то пока не осознало. Нам необходимо общими усилиями подтолкнуть государство к пониманию того, что такой институт необходим.

Автор - директор Агентства социальной информации