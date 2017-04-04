Государственный подход

Я расскажу о тех направлениях, в которых государство может внести свой вклад в поддержку благотворительности, благотворительных организаций и развитие некоммерческого сектора.

Начну с финансового вклада. На мой взгляд, сейчас существует очень хорошая возможность перезагрузки системы предоставления президентских грантов. Они имеют хороший потенциал, чтобы обеспечить создание всех необходимых условий для поддержки и развития инфраструктуры некоммерческого сектора, благотворительности и на федеральном уровне, и на уровне регионов.

В настоящее время у нас действует более 20 региональных ресурсных центров по поддержке некоммерческих организаций, которые вносят серьезный вклад в развитие в том числе благотворительного сектора. Многие из них работают не только на территории базирования, но и в соседних регионах. То есть инфраструктура региональных ресурсных центров при должной поддержке способна значительно улучшить условия для поддержки благотворительности на всей территории страны.

С историей и опытом

Второе направление – общефедеральные организации, которые имеют богатую историю и хороший потенциал для развития. Начну с «Форума доноров», который объединяет 36 фондов и крупных компаний, реализующих программу корпоративной социальной ответственности. Один из наиболее интересных проектов – ежегодный корпоративный конкурс «Донор России», который мы делали вместе с газетой «Ведомости». Он позволяет выявлять и распространять лучшие практики. Назову клуб «Целевой капитал», объединяющий эндаумент и целевой капитал. Тут не могу не поблагодарить Фонд Потанина, который внес огромный вклад в создание и развитие деятельности клуба. Это действительно долгосрочный источник финансового благополучия некоммерческих организаций и университетов, поскольку здесь тратятся не прямые пожертвования, а только доходы и проценты от инвестирования средств целевого капитала.

Артем Шадрин Окончил Российский государственный гуманитарный университет и аспирантуру Государственного университета «Высшая школа экономики» (ГУ ВШЭ). С 1996 г. – младший научный сотрудник, научный сотрудник Института экономических проблем переходного периода. С 2001 г. – научный сотрудник, старший научный сотрудник ГУ ВШЭ. С 2000 по 2004 г. – советник первого заместителя министра финансов РФ на внештатной основе. С 2004 г. – в Минэкономразвития: по 2008 г. – начальник отдела департамента стратегии социально-экономических реформ, в 2008 г. – начальник отдела, заместитель директора департамента анализа и мониторинга приоритетных программ, с 2008 по 2011 г. – заместитель директора, а с 2011 по 2012 г. – директор департамента стратегического управления (программ) и бюджетирования, с 2012 по 2015 . – директор департамента инновационного развития, с 2015 г. – директор департамента социального развития и инноваций.

Еще из значимых горизонтальных организаций отмечу партнерство фондов местного сообщества. Есть среди них саморегулируемые организации, объединяющие половину этих фондов. Есть очень интересная организация фандрайзеров, которая тоже содействует формированию лучших практик и их распространению среди НКО и взаимодействует с благотворительными фондами. И отмечу ассоциацию «Все вместе».

Информационное поле

Следующий большой блок, когда мы имеем в виду поддержку и развитие инфраструктуры, – продвижение в информационном пространстве. И здесь в первую очередь я бы отметил Агентство социальной информации.

Со стороны государства был создан мощный дополнительный информационный ресурс – «Общественное телевидение России», которое участвует в освещении деятельности и развития гражданского общества и некоммерческого сектора. Я думаю, что это очень хорошая предпосылка для кооперации инициатив со стороны частных благотворительных фондов и некоммерческих организаций, которые есть в интернете, и ресурсов крупных телеканалов.

Второе значимое направление здесь – онлайн-проект «Филантроп» фонда КАФ, а также журнал «Деньги и благотворительность», издателем которого является КАФ. Есть и ряд других профильных СМИ.

Осенью прошлого года мы сформировали рабочую группу, в которую включили представителей федеральных органов власти, СМИ, некоммерческих организаций, благотворительных фондов, компаний, реализующих корпоративно-социальную ответственность, чтобы содействовать координации инструментов и механизмов продвижения информационных кампаний в обществе. Рассчитываем, что в этом году мы сможем сделать шаг вперед в развитии инфраструктуры благотворительности и добровольчества.

Не могу не сказать и о развитии в интернете краудфандинговых платформ, которые реально помогают собирать пожертвования. Это и «Благо.ру», и «Планета.ру» – сервис коллективного софинансирования проектов фандрайзинга. Думаю, количество таких сервисов будет возрастать.

Все виды добровольчества

В числе новых направлений – развитие добровольчества, и традиционного молодежного, и корпоративного. Есть очень интересный проект – ассоциация, которая занимается вопросами корпоративного добровольчества. И здесь также может быть очень хорошая смычка: когда представители компании работают вместе со студентами. Причем добровольчество не всегда подразумевает тяжелый неквалифицированный труд. Речь тут может идти о помощи некоммерческим организациям экспертов, специалистов в IT-технологиях и бизнесе.

В рамках послания президента нам было поручено подготовить план мер по развитию в России добровольчества. Сейчас Агентство стратегических инициатив и Общественная палата готовят предложения. Мы, как головное министерство, подготовим к концу первого полугодия проект документа на утверждение правительства.

По данным Росстата, на начало прошлого года в России насчитывалось порядка 2,5 млн добровольцев. Это достаточно много, хотя есть еще очень большой резерв вовлечения граждан в такую деятельность.

Новые организации и молодежь

Еще одно направление, значимое для благотворительной деятельности и создания инфраструктуры поддержки благотворительности и некоммерческого сектора, – содействие появлению новых организаций. Есть известный способ реализации технологических инноваций – поддержка формирования новых структур, стартапов, бизнес-инкубаторы, помощь в создании новых предприятий, коммерциализации идей.

Здесь хорошей площадкой могут стать университеты. У меня есть два очень хороших примера. Первый – это университет ИТМО в Санкт-Петербурге, очень сильный и в инновационном, и в технологическом плане. Там очень сильно развито направление, связанное с поддержкой, продвижением и формированием инициатив студентов. Студенты там действительно сначала работают волонтерами, формируют некоммерческие организации. И есть там очень интересное партнерство со школами, когда студенты помогают школьникам реализовать их интересные идеи.

Второй пример – Казанский федеральный университет, в котором создан центр инноваций в социальной сфере (ЦИС). Это один из форматов ресурсных центров, который наше министерство поддерживает по линии программ малого и среднего бизнеса для развития социального предпринимательства. Два года назад мы приняли решение, что центры инноваций в социальной сфере могут поддерживать не только малый и средний бизнес, который реализует такие проекты, но и НКО. Как раз тогда на базе университета был создан этот ЦИС при поддержке минэкономики Татарстана и ректората университета. Там помогают студентам быть сначала волонтерами, а потом при привлечении менторов инициировать создание НКО и организации социального предпринимательства.

Сейчас есть хорошая возможность партнерства в регионах между благотворительными организациями, бизнесом, НКО и органами власти. Запущена дорожная карта по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, которую мы разработали вместе с Агентством стратегических инициатив. Там наряду с конкурсными процедурами по получению финансирования из бюджета предлагаются механизмы поддержки, формирования и развития НКО. Это институализированное поле сотрудничества органов власти с благотворительными организациями и некоммерческим сектором.

Автор - директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития