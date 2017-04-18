Статья опубликована в № 4304 от 18.04.2017 под заголовком: Расчет на рост

Расчет на рост

Оксана Копылова, заместитель директора отдела исследований CBRE

Для обеспечения роста в 25–30% в год – это цифры, в которые верит рынок, – российскому онлайн-ритейлу к 2020 г. нужно минимум в 2 раза больше складов, чем они сейчас занимают, показали результаты совместного исследования CBRE и компании «Логопарк девелопмент» при поддержке Ассоциации компаний интернет-торговли. Для федерального онлайн-ритейла и обслуживающих его логистов потребуются дополнительные 1,5 млн кв. м. Приход на российский рынок международных онлайн-компаний может сформировать потребность еще в 1,8 млн кв. м складов. Сейчас на складском рынке Московского региона вакантно 1,4 млн кв. м – этого недостаточно. Тем более что по мере роста масштабов оборота и количества заказов онлайн-ритейл будет запрашивать все более нетипичные склады, отличающиеся от занимаемых традиционным ритейлом класса А по ряду характеристик.

Огромное число конечных получателей груза, не компаний, а конкретных людей; индивидуальность каждого конкретного заказа, который нужно собрать без ошибок из разных товарных групп, возвратная логистика, жесткие запросы по срокам доставки – чтобы решать эти задачи, нужно иметь соответствующую инфраструктуру.

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