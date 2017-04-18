Советы консультанта: Как провести массовый подбор персонала самостоятельно

Массовый подбор касается позиций начального уровня, не требующих специальной подготовки: разнорабочих, грузчиков, продавцов, кассиров, курьеров и т. п. Такой персонал нужен практически всем отраслям, но больше всего – промышленности, логистике, розничной торговле и банковской отрасли. Однако проект массового подбора требует четкой организации, планирования, следования поставленным срокам, отработанных способов поиска и подбора персонала. Показатель эффективности подбора – так называемая воронка найма: соотношение числа кандидатов к числу нанятых. Например, при подборе продавцов только 8–10% кандидатов, пришедших на собеседование, соответствуют требованиям. Следовательно, чтобы набрать 50 продавцов, нужно провести 500 собеседований, а чтобы на собеседование пришло 500 кандидатов, нужно, чтобы информацию о вакансии получили 5000 человек. Это необходимо учитывать при планировании найма.

Правильно планировать

Четко определите критерии отбора кандидатов. Менеджер по персоналу, прежде чем начать поиск, должен совместно с линейным менеджером разработать профиль кандидата, ведь именно линейный руководитель находится «в полях», значит, именно он должен определять необходимые и достаточные знания и умения кандидатов. Важно также разделять личные качества (эмоциональность, креативность, инновационность мышления) и профессиональные компетенции (исполнительность, коммуникабельность, способность быстро принимать решения).