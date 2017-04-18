Почему тонут планы строителей жилья

Если сейчас сказать прохожему «обманутый» и попросить его продолжить ассоциативный ряд, то весьма вероятно, что он ответит «дольщик». В таких условиях именно защита интересов покупателей становится главным приоритетом политики государства в жилищном строительстве. Но не стоит забывать и о застройщиках. Пока идут законодательные преобразования, проводящие девелоперов последовательно через отрицание, гнев, торг, депрессию, принятие (многие застряли на стадии депрессии), игроки строительной отрасли сражаются еще с рядом неблагоприятных факторов. Среди них вымывание платежеспособного спроса, проблемы с получением кредитов на стройку, неустойчивость прогнозных моделей. Государство в лице Минстроя и АИЖК реагируют на эти вызовы. Однако полноценное решение проблем возможно только при внятной стратегии развития экономики России.

Туманные триллионы

Население России объективно в среднем становится беднее. Но многие застройщики оперируют одним интересным предположением: на депозитных счетах россиян лежит 22 трлн руб. – так пусть государство примет меры, чтобы люди инвестировали эти деньги – хоть часть их! – в жилищное строительство. Но какую часть от этих 22 трлн составляют сбережения людей, которые не только желают купить недвижимость, но и могут за нее заплатить? Инвестиционные цели мало кого манят сейчас – из потенциальных покупателей можно вычеркнуть часть людей с деньгами, которые если и приобретают метры на первых этапах строительства, то именно с целью на этом заработать. В сухом остатке остается два, в лучшем случае, пять триллионов рублей на несколько миллионов человек. Среди них тех, кто реально хочет улучшить жилищные условия и имеет необходимую сумму, не более 10%. Увы, в настоящее время низкий уровень платежеспособного спроса в жилищном строительстве является на 80–90% вопросом экономики России в целом и только отраслевыми инициативами мало что можно поправить. Профильные ведомства могут сколько угодно стимулировать застройщиков к снижению стоимости квадратного метра – это не поможет приобрести жилье тому, у которого просто нет денег.