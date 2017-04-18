Статья опубликована в № 4304 от 18.04.2017 под заголовком: Горшочек, вари!

Горшочек, вари!

Михаил Шапошников, директор департамента стратегического консалтинга RealJet

Вопрос этот все чаще становится предметом жарких споров, но на него по-прежнему вряд ли можно ответить утвердительно. Даже сегодня, когда кризис отрегулировал темпы девелоперского строительства, а потребительская активность остается на уровне «ниже плинтуса». Во-первых, в Москве торговые центры размещены крайне неравномерно и на каждую перенасыщенную ТЦ территорию найдется район с очевидной нехваткой ритейл-индустрии. Общие цифры по городу – 450 кв. м на 1000 жителей, это меньше, чем в некоторых российских миллионниках, и драматически меньше, чем в европейских столицах. Конечно, не вполне корректно утверждать, что уровень обеспеченности торговыми площадями в Москве должен быть «не ниже, а то и выше, чем», например, в Екатеринбурге или Самаре. Но тот факт, что в этих городах торговых центров больше и они успешно функционируют, указывает на имеющийся спрос. В столице больше платежеспособного населения, и оно растет – выводы о возможности реализации здесь новых проектов напрашиваются сами собой.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото